Las acusaciones del COE derivan en críticas a Lambán en el PSOE

La llama de la polémica no se apaga y cada día se aviva con más fuerza desde Madrid. Primero lo hizo el presidente del COE, Alejandro Blanco, acusando a Lambán de «mentir» y de ser responsable de la candidatura fallida y este jueves, el secretario de Estado para el Deporte, ha salido al paso de las afirmaciones hechas por Lambán el pasado miércoles para censurarlas y calificarlas de «barbaridad». No por las palabras dirigidas a Blanco sino al exjugador de balonceso Pau Gasol, que también le había responsabilizado de romper la unidad y acabar con el proyecto olímpico conjunto con Cataluña, de la que dijo estar «orgulloso» por su comportamiento «ejemplar».

El presidente aragonés le había replicado al «catalán Pau Gasol» que «debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo», una acusación que ha censurado el también socialista José Manuel Franco.

«Hay frases que se descalifican por sí mismas. Llamar al COE aliado del independentismo... En esta vida he oído muchas barbaridades, pero eso quizá supere a muchas de las que he oído», ha afirmado Franco, que también es presidente del Consejo Superior de Deportes durante un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Una dura declaración, al tratarse de la máxima autoridad en materia de Deporte de un gobierno nacional liderado por el PSOE contra el presidente de un gobierno autonómico también del PSOE, y realizada en presencia del Ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y del presidente del COE, Alejandro Blanco. En la cita también coincidieron, y esto es noticia, los presidentes de la RFEF y LaLiga, Luis Rubiales y Javier Tebas.

Y ha aprovechado para reprochar sus palabras hacia Gasol, pese a que Lambán ya había matizado en otro tuit que se estaban malinterpretando sus palabras y que el exjugador de baloncesto era una figura a la que respetaba. Pese a esa matización, realizada ya en la tarde del miércoles, Franco también ha salido en defensa del mejor jugador de baloncesto español de la historia: «No podemos hablar en estos términos de un deportista ejemplar en la pista y fuera de la cancha de baloncesto, como demuestra con su fundación y lo que está haciendo para combatir la pobreza infantil. Son palabras que no se merece ni se corresponden con la figura de Pau Gasol».

La reacción de Lambán, aparte de la estupefacción inicial tras escuchar las declaraciones de Franco, fue el contraataque. Insistía en que lo único que ha hecho es «defender el interés de Aragón y hacer que España, Cataluña y todos respeten a esta comunidad y no se la tomen por el pito del sereno». «Si uno ha de ser insultado por cumplir con su deber, bienvenidos sean los insultos», ha remarcado, sin olvidar su cuita particular con Alejandro Blanco, sobre el que ha dicho que «da la impresión de ser más un especialista en artes marciales que alguien que debería promover el consenso y el acuerdo».

«Sabía que sería agredido e insultado. De hecho, esperaba agresiones e insultos procedentes de la Generalitat de Cataluña y del propio presidente del COE, pero no las esperaba de un secretario de Estado», ha replicado a las duras palabras de Franco, algo «absolutamente insólito» y «sorprendente». En su opinión, realizar «descalificaciones e insultos» contra un presidente de una comunidad autónoma es «como hacerlo contra el Gobierno de una autonomía que se ha limitado a defender sus intereses y los de sus ciudadanos». A su juicio, la actuación del secretario de Estado «se califica por sí misma».

«Siempre he sabido que defender los intereses de la comunidad por encima de cualquier otra consideración y ponerlo por delante de tu partido y de las instituciones a veces tiene sus inconvenientes. Para mí estará siempre el interés de Aragón por encima de cualquier otra consideración por incómoda que pueda resultar. Lo importante es Aragón y defender esta comunidad», ha asegurado el presidente Lambán. Para él, que ya piensa en una candidatura para 2034, «el sello olímpico aragonés tiene más de 30 años de historia» y Jaca «es, sin duda, la capital olímpica del Pirineo». Así, pasa página de ese «desafortunado capítulo» que es la aventura para 2030.

«Hay que echar la pelota al suelo, dejar pasar el verano y enfriar las cabezas para trabajar por una candidatura en 2034 por la que Aragón apostará decididamente», ha añadido. Pero que «Aragón solo apostará por candidaturas de España, que defiendan a España y que velen por el interés del Estado español en su conjunto». Tres veces España en la misma frase...

Pero antes de mirar al futuro, debe cerrar el fracaso del presente y una recta final de candidatura que hoy explicará a los grupos parlamentarios en una reunión convocada por el presidente. Todos los pormenores de un polémico carpetazo al proyecto que ahora traslada la tensión al seno de su partido. Con un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y secretario general de los socialistas, que aún no ha respondido al escrito de Lambán, miembros de un Gobierno central socialista como Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deportes, y el propio Franco, con duras palabras hacia su persona, y una representación aragonesa como la titular de Educación, Pilar Alegría, que sigue sin pronunciarse. Y con el PP, aragonés y nacional, abrazando la postura de Lambán para atacar a Sánchez, el «verdadero aliado del independentismo», que ha dicho Jorge Azcón. La jarana que peor le viene al PSOE tras el varapalo electoral en Andalucía.

Cataluña insiste en presentar candidatura para 2030 o 2034

La Generalitat de Cataluña presentará en los próximos días al Comité Olímpico Español (COE) una propuesta técnica de candidatura en solitario a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030 o de 2034, ya que asegura que la comunidad está «preparada» y tiene «opciones ganadoras» para acoger esa cita deportiva.

El presidente del COE, Alejandro Blanco, ya confirmó esta semana que no presentará ante el Comité Olímpico Internacional (COI) una candidatura española a los Juegos de 2030, ante la imposibilidad de poner de acuerdo a Aragón y Cataluña para diseñar un proyecto conjunto en los Pirineos, pero ayer en declaraciones a la emisora RAC1, la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà, confirmó que, a pesar del fracaso de las negociaciones, el Gobierno catalán no desiste en su intención de presentar una candidatura en solitario para los Juegos de 2030, sin descartar tampoco los de 2034.

«Sería un error no ir al 2030, porque tenemos opciones ganadoras, una buena candidatura, y si no puede ser con Aragón, nosotros solos podemos liderarla. No depende de nosotros, sino que la agenda la marca el COE. Pero, por nosotros, sí», manifestó Vilagrà sobre la voluntad de proponer esa candidatura catalana.

La consejera explicó que la Generalitat ya ha trasladado al COE su «predisposición» a presentar dicha candidatura, fundamentada además en el hecho de que el Comité Internacional «dijo que les gustaría tener una candidatura europea sobre la mesa» para 2030.

«Pero somos un Gobierno que no quiere perder opciones. Por lo tanto, estaremos tanto para el 2030 como para 2034», señaló la consejera, que recordó que la semana pasada encargó a Mònica Bosch, directora de la Oficina Técnica de la Generalitat para el proyecto de los Juegos, que ultimara una propuesta técnica de candidatura en solitario para presentarla ante el COE.

Vilagrà apuntó que el próximo lunes la Generalitat convocará la mesa territorial, formada por alcaldes y consejos comarcales del Pirineo, para presentarles esa propuesta técnica, debatirla, introducir cambios que sean necesarios y validarla. «Y, entonces, la presentaremos al COE», avanzó.