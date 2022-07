Los políticos aragoneses en las redes sociales: ¿Quién manda en Twitter?

Los políticos aragoneses están al día con sus redes sociales. Es el canal de comunicación más directo con sus electores y el medio más instantáneo para pronunciarse sobre los distintos acontecimientos de la actualidad y lanzar sus propuestas con mayor o menor éxito. Twitter, Instagram, Facebook… y también TikTok, sobre todo en los últimos meses, suman adeptos entre los representantes políticos de los aragoneses. Cuentas personales que a las veces recogen comentarios firmados por sus propios protagonistas, o que son meros contenedores de los mensajes del partido. Cada cual gestiona su espacio virtual de manera diferente, con más o menos seguidores, con un lenguaje más audiovisual, o menos.

Aunque su vinculación con la comunidad autónoma es cada vez menor, el político aragonés con más seguidores en cualquier red social es el secretario de Programas y portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, y diputado por Zaragoza, Pablo Echenique.

La explosión de la formación morada como partido de nueva creación, que bebió en sus inicios principalmente de las redes sociales, así como su relevancia en el panorama político a escala nacional puede estar detrás de su elevado número de seguidores. Son más de 608.000 en Twitter (cifra que no deja de subir) y más de 317.000 en Facebook. También, más de 43.000 en Instagram, lo que explota todos los registros de cualquier otro político aragonés.

Incluso los de la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, que con 20.800 seguidores en Twitter es la tercera política aragonesa en esta red social, por detrás del presidente autonómico, que atesora 29.500 seguidores.

Javier Lambán suele llenar su timeline no solo de reflexiones políticas y anuncios de inversiones, retuiteando a menudo los perfiles oficiales del Gobierno autonómico, sino que mantiene a sus seguidores al tanto de sus lecturas, a menudo, novelas históricas. El último hit desde su cuenta llegó a cuenta del encontronazo con el laureado Pau Gasol a cuenta de las discrepancias con el Comité Olímpico Español sobre los fallidos Juegos de Invierno para 2030.

El impacto de las polémicas

El presidente aragonés, admirador de las gestas del deportista catalán, criticó su posicionamiento del lado del presidente del organismo olímpico, Alejandro Blanco. «El catalán Pau Gasol me ha responsabilizado del fracaso de los Juegos 2030. Con el respeto que me merece este deportista, debería informarse mejor y no dar por supuesto que el COE obedece a estrictos criterios deportivos. En este caso, ha sido un aliado del independentismo», dijo, en un comentario que acumula 3.500 Me gusta y que fue compartido en cerca de 2.000 ocasiones. El líder del cuatripartito aragonés cuenta también con 9.200 seguidores en Facebook y con 3.575 en Instagram, pero todavía no ha dado el salto a la red social de los más jóvenes, Tik Tok.

Quien ya está allí es el presidente del PP de Aragón y alcalde de Zaragoza, que suma unos 380 seguidores y 2.400 Me gusta. Jorge Azcón gana en Facebook (no a Echenique, pero sí a los demás), con 18.000 internautas. También en Instagram es el más seguido, solo por detrás de Echenique, con 10.600 seguidores. Abundan en sus cuentas los vídeos elaborados por su equipo con los colores del partido, donde se resume su actividad institucional y política, aunque también se cuelan mensajes personales, como las felicitaciones tras gestas deportivas como la de Rafa Nadal en Roland Garros.

La coordinadora general de Podemos y consejera de Ciencia del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, atesora la mayor parte de su audiencia en Facebook y empata con Azcón, con 18.000 seguidores. Es la política aragonesa con más audiencia en TikTok: casi 1.000 seguidores y más de 10.000 Me gusta. Díaz es, con diferencia, la líder aragonesa más joven. Con 32 años abundan en sus redes sociales los vídeos subtitulados, mirando a cámara y con cartelería a todo color.

El número de seguidores de la líder morada ha dado un salto después de ser entrevistada en el programa Todo es mentira de Cuatro. A raíz de la polémica convocatoria de becas para alumnos de familias que cobran más de 100.000 euros en la Comunidad de Madrid, la respuesta de la consejera de Ciencia y Universidad del Gobierno de Aragón en el programa vespertino acumula más de 36.000 visualizaciones en TikTok y 17.000 en Twitter. Todo un récord que le ha supuesto pasar de 7.000 a 10.000 seguidores en pocas semanas.

La presencia en las redes sociales del resto de portavoces en las Cortes de Aragón es más modesta. Daniel Pérez, coordinador de Ciudadanos Aragón y número tres del partido a escala nacional, cuenta con 5.000 seguidores en Twitter y apenas 1.000 en Facebook y en Instagram. José Luis Soro, de CHA, tiene entre 5.000 y 6.000 seguidores en Twitter y Facebook, mientras Arturo Aliaga cuenta con 4.800 en Facebook y 2.600 en Twitter. Según fuentes del PAR, la formación centra sus mensajes principalmente en Facebook al ser «la red que más se aproxima al perfil de nuestro electorado». Eso sí, esperan próximamente abrir cuentas en Tik Tok e Instagram.

El responsable de IU Aragón, Álvaro Sanz, concentra su actividad política en su audiencia de Twitter, con 3.000 internautas. Santiago Morón, portavoz de Vox, centra sus mensajes en Facebook, con 4.400 seguidores.

Otros líderes aragoneses con presencia nacional, como la consejera de Presidencia y secretaria de Reto Demográfico del PSOE, Mayte Pérez, se mantiene entre los 3.000 y 4.500 seguidores. Mientras, el presidente del Partido Comunista en Aragón, Alberto Cubero, suma 12.000 en Twitter, 4.900 en Facebook y 1.600 en Instagram.