Lambán, en sede parlamentaria: "Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición”

La controversia por la modificación de la ley de sedición ha vuelto este viernes al pleno de las Cortes de Aragón. Después del grueso debate del jueves, con interrupciones, descalificaciones y hasta gritos, Mar Vaquero y Javier Lambán han marcado esta vez una línea menos 'madrileña' en la que el presidente aragonés ha aprovechado la pregunta de la portavoz popular para asegurar en sede parlamentaria lo que ya había dicho anteriormente en los medios aunque se haya negado a votar a favor de la proposición del PP en el hemiciclo de La Aljafería: "Estoy radicalmente en contra de la supresión del delito de sedición”.

Vaquero le ha recordado que es "el máximo representante del Estado en Aragón" y le ha acusado de "erosionar cada vez más las instituciones y generar inseguridad", además de no hacer uso de sus competencias. "Decido sobre lo que tengo competencias. Sobre lo que no tengo competencias, opino y no siempre", ha respondido el jefe del Ejecutivo, que ha explicado que esta pregunta "llega tarde" después del pleno del Congreso de este jueves.

"Claro que podía haber hecho algo. Cuando Pedro Sánchez se arrodilla antes los independentistas arrastra a todos los españoles. Qué mal se tiene que encontrar para tratar de llegar a su objetivo con esta ignominia" con la que persigue "seguir en el Gobierno y que los versos sueltos como usted lo sigan a pies juntillas", le ha respondido la conservadora, que le ha reprochado que su "silencio cómplice convierte la calle en un lugar menos seguro" y le ha recordado que su partido también votó en el Parlamento aragonés en contra de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

"De los que quieren marcharse de España depende su gobernabilidad, pero usted desprecia estas Cortes y no defiende a los aragoneses. La mayoría de los aragoneses no lo quiere", ha dicho antes de criticar "el cinismo y la hipocresía" de Lambán, que "busca siempre los micrófonos pero es y vota lo mismo que Sánchez. ¿Le dijo a Sánchez que no le convence la modificación del delito de sedición? (coincidieron el jueves en la presentación de Amazon en Madrid)", le preguntó.

"Los muertos que vos matáis gozan de buena salud", contestó Lambán citando el Tenorio y reforzando su primera idea. "Estoy absolutamente en contra de la modificación, lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue muy grave y entiendo que España se tiene que armar más y mejor política y jurídicamente y esto lo he dicho en muchos sitios y se lo he dicho al presidente Sánchez y a todo el que lo ha querido oír".

"Defenderé siempre a ultranza la unidad de España --ha proseguido Lambán-- y combatiré a los independentismos", pero en este caso está "en minoría" en su partido respecto a cómo piensa que ha de organizarse la gobernanza del país y las alianzas políticas. La posición que él defendía "perdió dentro del partido en 2017", aunque "democráticamente aceptó el resultado". Otra cosa es que yo quiera ser un títere de la estrategia de su partido", ha afirmado Lambán, que ha asegurado que el PP de Aragón solo es "una estafeta" de Feijóo en Zaragoza.

Si se sintieran una alternativa fuerte, ha continuado Lambán, "en vez de mendigar el apoyo socialista presentarían una moción de censura, que aunque se pierda numéricamente se puede ganar políticamente", pero Feijóo le ha cogido "mucho miedo" a Pedro Sánchez en los debates parlamentarios. "Les insto a que salgan de su infantilismo y sean personas mayores que sirven a su país en lugar de ser una estafeta de Madrid para repartir sus cartas", concluyó.

Vaquero le había pedido que dejara las excusas ya que Lambán "podía haber presentado su propia iniciativa, como ha hecho el señor Gracia en la DPH, y el PP la hubiese apoyado".

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Huesca hizo una propuesta de resolución "para apoyar al Gobierno central en su decisión de suprimir el delito de sedición y sustituirlo por desórdenes públicos agravados, adaptando la norma española al ordenamiento jurídico de la Unión Europea". Es lo que aprovechó Vaquero para decirle a Lambán que tiene un "referente del socialismo en Aragón" que somete a votación "lo contrario de lo que dice Lambán aunque luego vote lo contrario".