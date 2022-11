Francisco Juárez: "No tenemos ‘apriorismos’ ni con el PSOE ni con el PP"

Francisco Juárez ha sido elegido coordinador general de Aragón Existe en la asamblea fundacional del partido, celebrada en Murillo de Gállego.

Quedan seis meses para las elecciones autonómicas y municipales. Mientras en Teruel lleva mucho tiempo calando el mensaje la lucha contra la despoblación, ¿qué van a hacer para trasladarlo a Huesca y Zaragoza?

En Zaragoza y en Huesca sabemos que muchos territorios tienen problemas similares a Teruel, pero la sensibilidad entre la población no está al mismo punto. Vamos a trasladar que somos un partido que intenta buscar soluciones a la despoblación, a la falta de servicios esenciales y que busca un Aragón más equilibrado y más fuerte. Que no sea la comunidad autónoma segundona de siempre. Nuestra actividad económica es menor por las zonas despobladas. Es necesario repensar la política aragonesa y poner en primer término el equilibrio territorial sostenible, frente a las renovables sin concierto.

¿A qué elecciones se presentarán?

A todas las que podamos.

¿También en Zaragoza capital?

No descartamos presentarnos en Zaragoza capital. Tenemos gente que puede encabezar nuestra lista.

¿Cómo van a trasladar el mensaje de la lucha contra la despoblación en la ciudad que aglutina el 51% de la población aragonesa?

Porque hay que buscar la calidad de vida de todos los territorios, algo que pasa por mejorar sus servicios, su movilidad... Por mejorar la vida diaria de todos los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que la lucha contra la despoblación y la búsqueda del desarrollo en equilibrio no significa que Zaragoza no pueda crecer, sino que el resto crezca más rápido para alcanzar el nivel de desarrollo de Zaragoza. Creemos que es posible trasladar este mensaje. Además, no puede ser que el 51% de la población viva en el 3% del territorio. Hay que romper la tendencia social que hemos desarrollado de que solo se puede vivir en las grandes urbes. Fuera de ellas se puede vivir bien, hay más calidad de vida. Lo único que falta es servicios, mejorar la movilidad y las infraestructuras, pero es más sostenible para todo. Una oportunidad, por ejemplo, es el teletrabajo, que permita a la gente vivir en el pueblo o quedarse en ellos.

¿Cuándo prepararán sus candidaturas electorales?

Se definirá más adelante, a través de primarias. No tenemos mucho margen de tiempo, pero somos un partido de nueva creación y todavía tenemos que hacer algunos procesos.

¿Que sea usted el coordinador de Aragón Existe quiere decir que será el candidato?

No. Serán procesos que se desarrollen en el partido, e intentaremos elegir al mejor candidato.

¿Qué han hecho en este tiempo, desde que presentaron el proyecto de Aragón Existe el pasado mes de mayo?

Primero nos teníamos que dar a conocer, ver nuestras capacidades en el territorio y extender nuestro mensaje. Poco a poco hemos ido captando las necesidades de cada territorio, que tienen cuestiones en común, pero también particularidades distintas.

En un panorama político como el aragonés, con ahora ocho partidos en las Cortes de Aragón, lo más probable es que se vuelva a repetir un Gobierno de coalición de varios partidos. ¿Se ven entrando al Ejecutivo?

Primero lo tienen que decir los votantes, pero sí que manifestamos nuestra transversalidad y que trabajaremos en base al cumplimiento de objetivos.

¿No tienen ningún apriorismo hacia el PP o hacia el PSOE?

No. Ninguno.

¿Les han llamado ya de otros partidos?

No, todavía no. Cada cual lleva sus procesos internos.