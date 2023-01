Proclinic Group, proveedor integral de soluciones para el sector dental líder en España, ha donado cerca de un millón de euros en material sanitario y dental durante los dos últimos años a diversas entidades sociales. La aportación de la compañía aragonesa ha consistido en instrumental, EPIS y otros materiales de uso dental y odontológico, imprescindibles para que las asociaciones puedan mejorar la salud bucodental de sus beneficiarios, en su mayoría personas en situación de vulnerabilidad.

Las entidades que el año pasado recibieron en conjunto una ayuda de 195.882 euros fueron diez: Dentalcoop, Fundación Dentistas sobre Ruedas, Fundación Odontología Social Luis Séiquer, Asociación Da Man, Fundación Odontología Solidaria, Kelele África, Asociación AMAP, Fundación Pablo Horstmann, Esclat Grup Social y Fundación Recover.

“Todas las donaciones que realizamos desde la compañía pertenecen a nuestro programa We are pro-sustainability, en concreto al área de We are pro-caring. Nuestro compromiso aquí es hacer que la salud bucodental sea accesible para todos, y lo materializamos con estas colaboraciones, favoreciendo la accesibilidad a los productos y servicios dentales para que puedan llegar a más personas”, ha asegurado Manuel Alfonso, consejero delegado de Proclinic Group.

Pandemia

Aunque Proclinic Group siempre se ha caracterizado por su compromiso social desde su nacimiento hace casi 40 años, la crisis sanitaria del covid19 hizo que la compañía impulsara aún más su responsabilidad hacia los más vulnerables; así, en 2021 se respondió a la situación de pandemia con 800.000 euros en donaciones. Por su parte, ante el conflicto de Ucrania, Proclinic Group colaboró con Dentalcoop para la compra de material sanitario que la entidad distribuyó a través de una ONG en Rumania, según un comunicado de la compañía.

Precisamente Dentalcoop ha sido una de las organizaciones que ha recibido parte de la donación del año pasado de Proclinic Group. Su objetivo es la promoción de los valores que implica el voluntariado, enviando a diversos centros diferentes expediciones de voluntarios, dentistas y colaboradores, para atender las necesidades en salud dental de las personas que carecen de los medios para acceder a ello.

Otra de las entidades beneficiadas ha sido la Asociación Da Man, ONG que comenzó su proyecto de odontología en Touba Merina en 2018 llevando material y aparatología necesaria para el desarrollo de la actividad, y que tras años ha ido mejorando y ampliando la atención odontológica. También la Fundación Dentistas sobre Ruedas, que centra su trabajo social en tres grandes proyectos: la clínica dental solidaria Coloma Vidal que atiende en Mallorca a pacientes de escasos recursos económicos que vienen derivados de Servicios Sociales; el Proyecto Adama, que se lleva a cabo en Senegal desde 2007 ofreciendo, inicialmente, servicio odontológico pero que con el correr de los años ha ido aglutinando otros servicios (protésicos, sanitarios, educadores, ópticos yoftalmólogos); y, finalmente, el proyecto Sonrisas sobre Ruedas, el proyecto de sensibilización/prevención de la Fundación que se lleva a cabo tanto en Baleares como en Senegal.

Por otro lado, la Fundación Odontología Social Luis Séiquer, que atiende una media de 167 pacientes a diario, y cuya unidad móvil se utiliza cada semana para realizar actividades de promoción y educación en salud oral. En el ámbito nacional, trabaja en cinco clínicas (Sevilla, Madrid, Melilla, Huelva y Jerez de la Frontera), a las que próximamente se sumará Málaga. A nivel internacional desarrollan proyectos en Yucatán (México) en alianza con la Universidad Anáhuac Mayab, y en Concepción (Paraguay) en colaboración con la Universidad Nacional de Concepción.

La Fundación Odontología Solidaria cuenta con ocho clínicas sociales repartidas por España en las que trabajan más de 180 profesionales de la salud oral como voluntarios. En 2021, estos dedicaron 7.573 horas de forma altruista, y realizaron 9.332 tratamientos conservadores y 1.604 prótesis entregadas.

La aportación para la Fundación Recover se destinó a una campaña odontológica que se lleva a cabo en el centro de salud católico de Bikop principalmente, pero también en Bikok, en el centro de salud Christ Roi de Obout, y en el colegio y la cárcel de Sangmélima. El objetivo principal es prestar asistencia en el área de la salud dental para cubrir la demanda del centro y llegar a grupos en riesgo de exclusión social. Asimismo, en este proyecto de voluntariado recurrente se lleva a cabo la formación del personal de los centros sanitarios, profesores y pacientes del mismo en prevención e higiene de salud bucodental, sensibilizando también a las poblaciones visitadas sobre la importancia de la higiene dental y de las revisiones periódicas.

Por su parte, las donaciones de Proclinic Group también llegaron a los proyectos de Kelele África, que van enfocados a mejorar el futuro de las mujeres, conseguir una educación de calidad para los niños y facilitar una sanidad segura en las aldeas de Kimya, Kihogo y Kasenda (Uganda); la Asociación AMAP, encargada de promover y realizar proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en el continente africano; la Fundación Pablo Horstmann, que cuenta con proyectos de cooperación al desarrollo en Kenia y Etiopía; y, por último, Esclat Grup Social (integrado por la Asociación Esclat y la Fundación Esclat Marina), que tiene la misión de mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, daño cerebral sobrevenido y otras discapacidades similares, y la de sus familias, y quiere ser referente para las personas con discapacidad y sus familias, administraciones, profesionales y la sociedad, mediante la innovación, la participación y el compromiso.