Pérez Calvo, «dispuesto» a repetir como candidato de Cs en Aragón

Una vez concluida ayer la Asamblea Extraordinaria de Ciudadanos, que concluyó con el triunfo de la candidatura favorita, la que mantendrá a Inés Arrimadas como portavoz en el Parlamento español pero en la que hoy manda la bicefalia formada por Susana Guasp y Adrián Vázquez, el tiempo apremia en los distintos territorios, donde está previsto que se celebren las primarias autonómicas y municipales en solo tres semanas. En Aragón parece que puede haber varias listas. Una de ellas la encabezaría el actual líder de la formación en la comunidad, Daniel Pérez Calvo, que dice estar «dispuesto a repetir».

De momento, sería el primero en dar un paso adelante. «No soy de los que tiran la toalla fácilmente. A pesar de que el momento es complicado, yo estoy dispuesto y preparado para repetir como candidato, pero antes hay que celebrar primarias», asegura el coordinador autonómico, cuya apuesta «pasa por configurar una candidatura de unidad en Aragón, como queríamos hacer a nivel nacional, porque creo que es lo mejor para el partido en estos momentos».

No parece fácil, en cualquier caso, que haya unión en Aragón, que hace meses que vive una división convulsa, sobre todo desde la ruptura con los miembros que formaron SomosCs y pidieron la salida de Arrimadas. «Si no es posible (la lista de cohesión), decidiré si me presento a esas primarias o si, por el contrario, cedo el paso a otro candidato con opciones de obtener el mejor resultado electoral», matiza Pérez Calvo, que ha pasado el fin de semana en la Asamblea en Madrid, adonde no han acudido figuras relevante como Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza y a quien ya son muchos los que ven en la vía de salida del partido cuando no hace tanto se pensaba que podía ser una de las apropiadas para encabezar una lista potente en las primarias.

Una vez más, las lecturas de la situación de Cs, en esta ocasión tras la asamblea extraordinaria que debe suponer una suerte de refundación del partido, han sido bien distintas entre las familias naranjas. Edmundo Bal dice haber enterrado el hacha de guerra de después de que los ganadores hayan ofrecido integrar en el Consejo General a las 40 personas de la candidatura perdedora.

Hay quien lo ve como una gran oportunidad. Es el caso de Ramón Fuertes, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Teruel y nuevo miembro de la Ejecutiva Permanente. «Vamos a dar la vuelta a este partido para darle la vuelta a España», afirmó el aragonés, que debe meditar si se presenta a las primarias en Aragón para tratar de liderar el partido. «De momento no he decidido ni que sí ni que no. A partir de mañana lo estudiaré con el partido». Con él serían dos. «Habrá alguna lista más», dicen los críticos, que aseguran que, de momento, no hay otro candidato decidido y entienden, además, que la crisis interna no se ha resuelto en Madrid.