Adrián Vázquez (Cs): "Habrá primarias de Ciudadanos en Aragón en febrero y sin tutelas desde Madrid"

El eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez (Madrid, 1982) lidera la candidatura 'Renace tu partido', refrendada por Inés Arrimadas, que obtuvo el doble de avales que la presentada por Edmundo Bal. Un rostro casi desconocido en la política nacional que aspira a levantar un partido en caída libre. Vázquez cierra la gira de las primarias el domingo en Zaragoza.

¿Por qué da este paso ahora?

En la gira de la refundación, con Patricia Guasp, Mariano Fuentes o Dimas Gragera hemos hecho un gran trabajo de escucha para saber cómo nos ven nuestros afiliados y qué podíamos hacer para sacar al partido de la situación en la que se encontraba. Una cosa llevó a la otra. La batalla en el grupo en el Congreso nos estaba haciendo daño. Muchos afiliados nos pidieron que mediáramos para llegar a un consenso y es lo que hemos hecho. De ahí sale la candidatura.

El consenso no se logró del todo y Edmundo Bal presentó su lista.

Es una pena que no se consiguiera, y hay dos candidaturas más. Pero nuestra lista es la que representa la regeneración absoluta porque en la ejecutiva que presentamos somos todos caras nuevas; no gente que ha estado ahí en los últimos años y que es culpable en parte de lo que ha sucedido. Para darle la vuelta al partido tenemos que darle la vuelta a las caras y a cómo funciona.

¿Por qué mantener a Arrimadas de portavoz? Muchos pidieron su dimisión...

Las otras candidaturas no ponen en cuestión que Arrimadas siga siendo portavoz. Los grupos institucionales tienen los representantes que tienen y no estamos en elecciones, sino en primarias. No estamos como para desperdiciar ningún activo político. Tenemos que usar bien los que nos quedan y potenciar nuevas caras. La portavocía la tendrá Patricia Guasp, y estará flanqueada por Guillermo Díaz, diputado conocido por sus grandes intervenciones, y Nacho Martín Blanco, portavoz en Cataluña. Un trío potente que tendrá espacio para mostrar el cambio.

¿Qué cambiará en la dirección?

La propuesta estatutaria es una enmienda a los estatutos anteriores del partido. Hay que construir la base del partido. Tenemos que tener una estructura municipal y autonómica para que el partido resista a los vaivenes. Pasamos de ser un partido cesarista a otro transversal, donde la decisión de los territorios será muy importante. Y el partido necesita una profunda profesionalización. En 45 días le vamos a dar la vuelta a Cs para poder competir. Mayo para nosotros es nuestro Rubicón. Si ahí no tenemos un buen resultado, será complicado llegar a las generales con garantías.

¿Cuenta con Daniel Pérez, coordinador de Cs en Aragón?

Exceptuando a Edmundo Bal, todos los miembros de la ejecutiva anterior han tenido la generosidad de dar un paso a un lado y entender que el partido necesita un cambio. Solo puedo agradecerle a Daniel que lo haya entendido así. Ha trabajado muchísimo y bien y siempre contará para nosotros. Necesitamos esa experiencia; no vamos a desperdiciar talento.

En su lista está Ramón Fuertes, teniente de alcalde de Teruel. ¿Qué papel tendrá si ganan?

Sería el coordinador de comunicación. Es una persona con una capacidad negociadora muy buena y ha hecho un grandísimo trabajo en Teruel, donde esperamos que sea una persona importante en el futuro.

¿Sería el candidato de Cs a la Presidencia de Aragón si usted gana las primarias?

Mmmm... No voy a entrar en conjeturas porque habrá primarias. Uno de nuestros compromisos es que en los primeros 15 días de febrero tendrán habrá primarias en las comunidades donde hay elecciones en mayo. En Aragón hay mucho talento y habrá más de un candidato y tendrán que decidir los afiliados. Ese es uno de los cambios: esto no va a estar tutelado desde Madrid.

¿La corriente crítica Somos Cs podría integrarse en su proyecto?

Tenemos gente en la candidatura que en su día firmó el manifiesto de Somos y que, cuando se convocó la asamblea de refundación, salió de esa plataforma porque entendió que tocaba sumar. Yo ahora mismo ya no entiendo qué pide la gente de Somos, porque todo lo que han pedido está ahí reflejado. Eso sí: después de enero tenemos que ir juntos. Si ganamos, hemos reservado puestos en el comité para integrar a gente de otras candidaturas. Y si perdemos, nos pondremos detrás del ganador.

Desde Somos dicen que la refundación llega tarde. Con las primarias a mitad de febrero, ¿tendrán tiempo para hacer las listas y dar a conocer el proyecto?

Por eso decimos que en 45 días le vamos a dar la vuelta al partido. No hay tiempo que perder. El trabajo que ya se ha hecho en las instituciones es nuestra mejor carta de presentación. Seguimos con los mismos ideales pero vamos a trasladar otros debates a la opinión pública. Hay tiempo: tenemos los mejores conductores a nivel autonómico y municipal, pero les falta un vehículo competitivo.

¿Puede esta lista oficialista dar ese cambio radical?

Eso no es así. La lista tiene el nombre de quienes la lideran, no de quienes la cierran. Las 15 personas que vamos a liderar el partido somos todos caras nuevas, con nuevas ideas. La otra lista es la liderada por la mano derecha de la presidenta del partido durante la mayor debacle de su historia. La nuestra es la lista más transversal y tenemos un proyecto. En la lista de Bal solo hablan de nombres.

La decisión de Albert Rivera de priorizar pactos con el PP marcó el devenir del partido. ¿Habrá algún tipo de consigna en mayo?

Sí. No podemos volver a plegarnos hacia ningún lado. Tenemos que marcar nuestro espacio. Pactaremos allí donde nuestro proyecto encaje, independientemente de si hay que pactar a un lado o a otro. Pero a nivel nacional, con el Sanchismo es muy complicado acordar. Está horadando constantemente la separación de poderes y hace que España esté a la cola del respeto a los principios básicos de una democracia europea.

En Zaragoza, ¿cómo valora a Sara Fernández y Víctor Serrano?

El trabajo que se ha hecho es muy bueno, pero también es importante que saquemos pecho y que no pase como en Andalucía, donde el PP se ha adueñado de las grandes cosas que hizo Cs.

¿Seguiría contando con ellos?

No estamos para desperdiciar talento y, una vez pasado el 16 de enero, tenemos que trabajar juntos para sacar el partido adelante.

¿Le preocupan las fugas al PP?

Si uno se considera liberal, aborrece la corrupción y la colonización de las instituciones, si cree que cuando llega a un ayuntamiento no tiene que poner a sus amiguetes sino elegir a los mejores... Se va a quedar en Cs. Quien no piense así, tal vez salta.

¿Qué opina de las leyes de bienestar animal y del ‘solo sí es sí’, que han generado debate en Cs?

Con la del ‘solo sí es sí’ se cometió un error votando a favor. En la ley del bienestar animal hay percepciones y sensibilidades distintas. Aunque tengamos que mantener una cierta unidad en nuestros planteamientos, hay leyes que pueden generar distensiones en un partido liberal. Por ahora no tenemos una posición específica al respecto.