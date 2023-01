El presidente de la DPT cesa a Alberto Izquierdo "atendiendo" a la petición de Aliaga

El presidente de la Diputación Provincial de Teruel, el socialista Manuel Rando, ha confirmado en una rueda de prensa que, "atendiendo" a la petición del presidente del PAR y vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha cesado al vicepresidente de la institución provincial, Alberto Izquierdo, tras la grave crisis interna que tiene sumido al Partido Aragonés en uno de sus momentos más críticos.

El propio Aliaga había avanzado a primera hora de la mañana en una entrevista en Aragón Radio que el cese "se firmó ayer" en aplicación del pacto de gobernabilidad que une al PAR y al PSOE y que tuvo como frutos el cuatripartito que gobierna en Aragón y otros muchos pactos, como en la DPT, para gobernar entre ambos partidos.

El presidente del PAR cursó ayer la petición alegando problemas de gestión en el grupo del PAR de la DPT, por las "denuncias" de tres sus cinco integrantes (los considerados críticos), y por la pérdida de confianza derivada de la presentación por parte de Izquierdo, también secretario general del PAR, en contra de la opinión de Aliaga, de un recurso en su nombre y en el del partido a la sentencia que invalida el último congreso del PAR.

"Ayer se firmó el cese sin acritud", ha confirmado Arturo Aliaga en una entrevista en el programa Despierta Aragón. "El presidente del PAR preguntó a su señoría (el juez) cómo era la mejor forma de actuar en el congreso después de la sentencia, y paralelamente, el señor secretario general del partido, ha metido en el mismo juzgado, una impugnación a la sentencia", ha recordado Aliaga.

"No sé con qué objeto, porque si la sentencia condena al PAR, tarde o temprano habrá que cumplirla y en mi opinión hay que cumplir la sentencia cuanto antes y no llevar al partido a llegar judicializado a las elecciones, sino llegar con un proyecto serio", ha recalcado Aliaga.

Además, el presidente del partido ha avanzado que no dejará su cargo mientras no se dé cumplimiento a la sentencia.

"Yo no me iré. Nos guste o no nos guste, el juzgado condena al PAR a repetirlo (el congreso). Yo no me voy a ir del PAR sin que se cumpla la sentencia, no voy a dejar esa rémora de un presidente que estaba el PAR en la oposición y lo he llevado al Gobierno, y cuando las expectativas de votación se mantienen para seguir participando en la política aragonesa", ha declarado.

Rando: "He cesado a Alberto Izquierdo de su cargo y de todas sus delegaciones"

"Atendiendo a la petición del presidente del Partido Aragonés Regionalista, don Arturo Aliaga, y dentro del marco de los acuerdos de Gobierno entre el PAR y el PSOE, no solo aquí sino en otras instituciones aragonesas, he cesado de su cargo a mi compañero Alberto Izquierdo de todas sus delegaciones y como miembro de la junta de gobierno, como así me solicitó por escrito el presidente del PAR", ha declarado el presidente de la DPT, el socialista Manuel Rando.

"De momento, provisionalmente, voy a asumir yo todas estas delegaciones como presidente de la DPT. No está previsto en este momento que ningún otro cambio se produzca en le equipo de Gobierno. La prioridad que tenemos ahora es seguir con la estabilidad que ha tenido esta institución hasta el momento", ha añadido ante los periodistas.

"He pedido a todos que sigamos trabajando por y para nuestros municipios y nuestros vecinos al margen de estas situaciones externas que nada tienen que ver con esta institución provincial. Esto lo quiero dejar bien claro", ha expresado.

Además, Rando ha marcado distancias: "el grupo del PSOE en la DPT no deseaba esta situación". "Durante toda la legislatura no hemos hecho el paripé, hemos tenido estabilidad institucional. Y va a seguir así porque está por encima de otras situaciones externas a la DPT. Lo que hacemos es atender a la petición del máximo representante del PAR", ha proseguido en su declaración, en la que en todo momento se ha referido a Izquierdo como "compañero". El pacto entre el PSOE y el PAR al frente de la institución se mantiene.

"Aliaga puso al vicepresidente, él lo quita. Los partidos ponen directores generales, los pueden quitar... A mí me puso mi partido y yo me debo a mi partido. No hay otra explicación", ha intentado zanjar.

"Nuestro gobierno es PSOE-PAR, está por encima de las personas y en este momento sigue trabajando con normalidad internamente", ha defendido Rando, que ha enfatizado que "todos los integrantes siguen comprometidos en este proyecto común" y que el equipo de Gobierno dará cumplimiento al presupuesto aprobado recientemente.

