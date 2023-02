Barro político en la nueva Romareda: el 'zaragocismo de bien'

La política aragonesa ha metido en el saco del juego preelectoral una discusión jurídica y técnica en la que todo se reduce a la misma falacia de siempre: aceptar sin rechistar todo lo que sea tener una nueva Romareda es querer al Real Zaragoza, cuestionar cualquier detalle es ser antizaragocista. Poner esta dicotomía en manos de quienes sufren cada fin de semana el lamentable estado del campo de fútbol es sencillo, son y han sido siempre las víctimas de la acción y la inacción de quienes han gobernado la ciudad y el club. Pero a los políticos y a las instituciones se les presupone un discurso más riguroso que el de un forofo más.

Hacer esto mismo a solo tres meses de las elecciones solo convierte todo en el mismo barrizal antes de su construcción que, casualmente, casi siempre se da antes de cada cita con las urnas. Y cualquier declaración es suficiente para lanzar una patada directa a la espinilla en un deporte como el de la política en el que el 'fair play' no existe en precampaña y enseguida todos olvidan quién golpeó primero. Cuando se echan los trastos a la cabeza, resucitar la 'mancha' de Agapito Iglesias en el historial del PSOE es de primero de zaragocismo. El desastre de la gestión posterior, que algunos de sus antiguos dueños siga en el palco y quien se hacía fotos con ellos en las últimas elecciones, también.

La última excusa para lanzarse contra el adversario es el polémico tuit del presidente aragonés Javier Lambán a propósito de la supuesta ilegalidad del plan impulsado por el Gobierno PP-Cs en el Ayuntamiento de Zaragoza: "El proyecto deportivo de los nuevos dueños del Real Zaragoza no parece muy exitoso. Sus planes de negocio, con la complicidad activa del Ayuntamiento de Zaragoza, sí que van viento en popa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero, al menos, que lo hagan todo legal". Atacar a Jorge Azcón y a los dueños del Real Zaragoza es, como mínimo, juego peligroso. El balón empezaba a rodar y no tardaban en llegar las primeras tarascadas.

El proyecto deportivo de los nuevos dueños del @RealZaragoza no parece muy exitoso. Sus planes de negocio, con la complicidad activa de @zaragoza_es, sí que van viento en popa. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen. Pero, al menos, que lo hagan todo legal 🙏 — Javier Lambán (@JLambanM) 24 de febrero de 2023

"Ser del Madrid te ha dejado la mente en 'blanco'. Al que sí le fue muy bien es al amigo Agapito. Se forró gracias al PSOE, dejó arruinado al club en lo deportivo y en lo económico. Aún no habéis pedido disculpas. Dejad en paz al zaragocismo y al Real Zaragoza", le respondía en Twitter la nueva candidata del PP a la Alcaldía, Natalia Chueca. "Natalia, cumplid con la legalidad y habrá estadio. Dejad de preocuparos por las fotos y los negocios de los amigos y si os preocupa el Zaragoza, empezad a preocuparos del tema deportivo", le respondía Horacio Royo, concejal socialista en Zaragoza.

En la misma línea que Chueca está la (todavía) concejala de Cs Carmen Herrarte, que se convertía en la primera en enarbolar el hastag #quetevoteagapito que ya está rodando en las redes sociales dedicado a Lambán. Ya se sabe, de los creadores de "que te vote Txapote"... El eslogan de Isabel Díaz Ayuso dedicado a Pedro Sánchez conecta fácil con sus fieles 'ayusers' de la política aragonesa, sobre todo en los que parecen pedir a gritos al líder del PP, Jorge Azcón, su "jefe", un dorsal para la próxima temporada tras las elecciones de mayo.

Más apoyos desde Cs, menos de su líder

Su compañera (también todavía) y vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández, tampoco rehuía el envite y entraba al trapo reprochando a Lambán que "ser de Ejea y del Real Madrid no es excusa para torpedearnos a los zaragozanos y a los zaragocistas. Ser presidente de Aragón le obliga a defender nuestros derechos. Aunque le pese al Sr. Lambán, los zaragozanos también somos aragoneses". "¿Por qué el PSOE odia al Real Zaragoza?", se preguntaba. Odio, sí, a este punto llega la discusión.

"Hay que ver cómo está de caro el puesto en listas. No se puede hacer más el ridículo. Cumplid la ley o seréis los únicos responsables de que no haya estadio", le respondía el edil Horacio Royo, metido en redes a fiel escudero de Lambán en el ayuntamiento. O el marcaje individual a todo el que entre en el área socialista... Al final las listas las hacen todos y sumar al ataque y bajar a defender siempre ayuda a entrar en el once titular... "No puede tener más razón el presidente. Ya está bien de usar al zaragocismo como pretexto para un pelotazo mientras el equipo languidece", decía el edil al mismo tiempo en redes.

Ni rastro de Lola Ranera en este apasionante debate, ni siquiera cuando Azcón apelaba a la "prudencia" en vista de las reacciones en cascada en Twitter que provocaban las palabras de Lambán o les apuntaba directamente a ambos: "El PSOE de Ranera y Lambán no quiere una nueva Romareda porque les perjudica electoralmente. Anteponen sus intereses partidistas a los de la ciudad y el Real Zaragoza. Esa es la realidad", decía el alcalde y candidato del PP a la Presidencia de Aragón.

Pero Azcón tiene más escuderos entre los concejales de Cs que de los del PP. Curioso cuanto menos. Víctor Serrano, autor material de la 'operación Romareda' hacía su particular reflexión: "Es inimaginable que Ayuso hable mal del Madrid, Page del Albacete, Juanma Moreno del Betis o la presidenta de Navarra hable mal del Osasuna. Pero Lambán, que se supone que es el presidente de todos los aragoneses, habla mal y se ríe del Zaragoza".

"El PSOE de Zaragoza no puede seguir insultando la inteligencia de los zaragocistas con su demagogia gratuita. Bastante sufrimos deportivamente como para aguantar sus zancadillas políticas en contra de nuestro Real Zaragoza y la nueva Romareda". Así apostillaba el edil de Ciudadanos (también todavía) Javier Rodrigo a las palabras de Herrarte, la más encendida defensora en este apasionante debate, que apuntaba abiertamente a "un nuevo y sucio intento de Lambán de boicotear el nuevo campo de La Romareda". "Lambán contra el Real Zaragoza y contra la ciudad. No nos conoce a los de Zaragoza, ni poniendo a Agapito Iglesias pudo con el zaragocismo. Zaragoza no se rinde!!!".

Y sobre La Romareda, ¿qué ha dicho el líder de Ciudadanos en Aragón? Daniel Pérez Calvo también entra... criticando la piel fina del PP en una polémica en la que víctima y verdugo solo se cambian los papeles. "Pues sí, amigos. Hace unos años era el PP quien ponía 'palos en la rueda' a una reforma de La Romareda promovida por el PSOE. No nos engañemos: Asistimos por enésima vez a un eterno y cansino 'dèjá vu' en el que el bipartidismo solo intercambia sus papeles".

En resumen, para PP y Cs el presidente de Aragón no puede hablar de La Romareda porque es madridista confeso. El concejal socialista en Zaragoza tampoco porque en su día reconoció ser del Atlético de Madrid. El alcalde de Zaragoza aún tiene en redes un "hala Madrid" pero da igual, es zaragocista y de los buenos porque tiene en su mano acometer la nueva Romareda. Es como si el ayuntamiento tuviera la potestad de repartir carnets de zaragocismo y solo darlo, parafraseando al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la "gente de bien". Si aplaude la operación, es zaragocista. Si plantea dudas legales o pregunta por los detalles de una financiación que aún nadie conoce en Zaragoza, o siquiera el proyecto que se pretende, es antizaragocismo en estado puro.

Y así avanza el nuevo estadio, en medio del barro político en la capital. Si bien hay algo que nadie puede cuestionar: si la nueva Romareda se judicializa, se parará seguro. No tanto porque exista una ley que así lo dicte, sino porque ya en 2007 lo consiguió cuando las máquinas estaban a punto de empezar a ejecutar en el proyecto de reforma que más lejos ha llegado, el del PSOE y CHA. Una idea que, por cierto, también incluía usos terciarios, o sea negocio para terceros. Y también se sabe quién lo paró: los zaragocistas del PP, otra 'gente de bien' cumpliendo con la legalidad.