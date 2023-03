Manifestación en Zaragoza: "La sanidad pública no se vende, se defiende"

Ambiente festivo pero sobre todo reivindicativo en la marcha celebrada este mediodía por el centro de Zaragoza, que congregó a más de mil personas de todas las edades con un objetivo, defender la sanidad pública y salvar la Atención Primaria. Los lemas más coreados: “Gobierne quien gobierne, la sanidad no se vende, se defiende”, “Las de la limpieza, también me representan”, “La salud es un derecho, no un privilegio” o “Fuera las empresas de la sanidad”.

Y es que la “continua privatización” de los servicios es uno de los principales “caballos de batalla” de los convocantes: la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón (ADSPA), CGT Sanidad, la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) y la Plataforma contra la privatización de la Sanidad, y que ha contado con el apoyo de unos cuarenta colectivos. “Las listas de espera son superexageradas”, ha reconocido una de las participantes, que además señalaba que los médicos muchos pacientes que atender y “eso lo pagamos los usuarios”. “Faltan profesionales”, concluía. También ha acudido a la manifestación, que ha partido de Plaza de España y concluido en el Pignatelli, una pareja cuyo objetivo era “defender la Atención Primaria, que está tan dejada”, ha asegurado. Y es que considera que los médicos y enfermeros son “los parias de la sanidad, siempre los últimos”. “Los servicios son cada vez peores”, afirmaba Ana, y las protestas “se multiplican, así que algo no estará haciendo bien la administración”. Entre las peticiones más concretas las de los vecinos de Cuarte, que “necesitamos un centro de salud”, ya que la población ha ido creciendo en los últimos años y ya alcanza los 15.000 vecinos y solo cuenta con un consultorio, que “es muy pequeño” y depende, como el de otros municipios como Cadrete y Muel, del de María de Huerva. La edad media de la población, que no deja de crecer, es de 29 años y se está convirtiendo en una “vieja reivindicación”. También han estado representados los trabajadores del transporte sanitario, que llevan meses de huelga reivindicando un “convenio” que de momento no llega. Uno de los aspectos más repetidos ha sido “el deterioro constante de la sanidad pública”, uno de los puntos principales del manifiesto leído en el Pignatelli, que ha reivindicado las listas de espera, la Atención Primaria, la salud mental, la sanidad rural y mostrado en contra de la sanidad privada. Por eso, han pedido "una sanidad universal, de calidad y accesible" para que nadie quede fuera y no haya barreras para la asistencia; que haya prevención y promoción de la salud; que bajen las listas de espera y sobre todo que no haya privatizaciones. "Zaragoza no necesita más hospitales reforzar los que ya hay". Y por eso, los convocantes exigen que se atienda en "menos de 48 horas" que aumente el presupuesto de la Atención Primaria al 25%; que se mejoren las condiciones laborales de los profesionales de Atención Primaria; que no se externalicen servicios como el del transporte sanitario, que el personal de Atención Continuada se integre en los equipos de Primaria. Además, señalan la necesidad de organizar servicios en torno a la salud mental, ya que "las listas de espera son larguísimas" y se toman "medidas parche" que generan nuevos problemas "sin encontrar una solución".