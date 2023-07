Hubo silencio este miércoles en Aragón respecto a las negociaciones que están llevando a cabo el Partido Popular y Vox y que deberían concluir en la formación del próximo gobierno. Jorge Azcón, el candidato a la presidencia de la comunidad, adelantó el martes que pisaba el acelerador de las conversaciones para tratar de fructificar un acuerdo «lo antes posible». Esa misma tarde tuvo la primera reunión con los representantes aragoneses de la formación de ultraderecha, con los que ha proseguido los contactos mientras llegan las reuniones con Teruel Existe, en la agenda para este jueves, y el PAR, con el que los populares todavía no han contactado. Solo se oyó una voz este miércoles. Fue de Vox y en Madrid, donde Iván Espinosa de los Monteros aseguró que las negociaciones para conformar el gobierno en la DGA «van cogiendo color».

El mismo martes por la tarde se dio inicio a la ronda con los partidos que habían manifestado una predisposición previa a participar en la formación del nuevo Ejecutivo. Todo empezó con Vox. En la mesa se sentaron las cúpulas de ambos partidos, que en las últimas horas han repetido los contactos con la intención de perfilar el acuerdo definitivo.

La primera parte de las conversaciones entre estas dos fuerzas se llevó a cabo antes de la formación de las Cortes de Aragón el pasado 23 de junio. El segundo paso se dio en negociaciones del PP aragonés directamente con la directiva nacional de Vox, que supervisa los acuerdos en los distintos territorios y habría dejado encarrilado el trato. Faltaría por concretar el reparto de áreas y los perfiles de los representantes de Vox que se incluirán en el acuerdo de gobernabilidad. La negociación es «peliaguda», según diversas fuentes, aunque ambas partes esperan que lleguen «a buen puerto». De momento, lo único que quisieron manifestar ayer es que van «por buen camino». Más optimista lo pintó Espinosa de los Monteros tras salir de la reunión de la Diputación Permanente en el Congreso: «En Aragón no ha habido insultos –en comparación con las tiranteces de Murcia– y, por lo tanto, las cosas serán un poco más fáciles».

Nosotros hemos reiterado nuestra posición: cualquier colaboración nuestra pasa porque ni Vox ni las políticas que defiende Vox estén en la accion del futuro gobierno Tomás Guitarte - Coordinador de Teruel Existe

Así las cosas, si no se curva ese camino de diálogo entre el PP y Vox, se torcerá el que deberían caminar juntos Azcón y Tomás Guitarte, que ayer tuvieron una charla telefónica y se han emplazado a este miércoles en la sede del Parlamento aragonés, adonde acudirá el líder de Teruel Existe para hablar de lo que en su momento pareció una posible participación en la investidura. Se ha diluido con el paso de los días, sobre todo por las certezas de Teruel Existe de que Vox tendrá peso en la próxima legislatura. Si es así, Guitarte no duda. «Nosotros hemos reiterado nuestra posición: cualquier colaboración nuestra pasa porque ni Vox ni las políticas que defiende Vox estén en la accion del futuro gobierno», dijo ayer el primer espada de esta formación, que remató: «Si van a contar con Vox, que no cuenten con nosotros».

Con quien no ha habido todavía contactos ha sido con el PAR, según confirmó ayer su líder, Alberto Izquierdo. Se esperan, no obstante, ya que así lo anunció Azcón anteayer. El secretario general de la formación aragonesista y diputado en las Cortes, adelantó hace días que apoyarán al candidato popular siempre que respete una serie de líneas rojas: el rechazo al trasvase del Ebro, un nuevo pliego de transporte sanitario y la defensa del modelo de las comarcas y del Estatuto de autonomía, donde se recoge la financiación autonómica. «Tienen nuestro documento programático, así que ya saben a qué atenerse», afirmó Izquierdo respecto a las demandas que va a exigir su partido.