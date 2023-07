Aunque por lo bajinis, más de uno aseguraba la pasada semana que en estos primeros días de agosto saldría una 'fumata blanca' de la Torre del Trovador de La Aljafería, no para anunciar ‘Habemus papam’ pero sí para dar a conocer que, por fin, Aragón tiene presidente. No será por ahora, dicen. No hay acuerdo cerrado y el tiempo va ajustado para reunir a la Mesa de las Cortes, convocar la Junta de Portavoces y luego el pleno de investidura, que ya cualquiera fecha para la próxima semana como poco.

Hasta el 23 de agosto tiene como máximo. En cualquier caso, será la fecha más tardana en la que un presidente haya tomado posesión, que nunca ha pasado de los tres primeros días de agosto. Aunque ahora ya no hay tanta seguridad en lo que pueda ocurrir. "En cualquier momento puede pasar", aseguran diversas fuentes. El acuerdo, se entiende. Pero el pacto que pareció a punto días atrás no termina de sellarse, sobre todo después de las elecciones generales, los malos resultados de Vox, el chasco del PP y la aritmética imposible que le ha quedado a la derecha. Ahora, mientras el PSOE silba, en Madrid se atizan precisamente entre los dos partidos que suman la mayoría en Aragón. En este sentido, el vicesecretario de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, pidió ayer al PP que salga de su "desconcierto" del 23J y deje de utilizar a Murcia y Aragón como "moneda de cambio" en las negociaciones para la formación del Gobierno una vez que han transcurrido más de dos meses desde los comicios autonómicos. Vox no se ha "movido" de la posición que mantiene desde el 28M y prosigue con su "disposición" a reunirse con el PP para conformar gobiernos "útiles" y "seguros" que puedan empezar a tomar medidas «de forma inmediata» como se ha hecho en otras comunidades. A la espera siguen el PAR y Teruel Existe, cada uno con sus exigencias. Estos últimos no quieren rozarse con Vox; y los primeros chocan en asuntos tan importantes como el trasvase del Ebro. Resulta evidente, además, que la formación de Azcón está obligada a contar con el partido de Alejandro Nolasco, que ha insistido en diferentes escenarios que no hará una investidura en blanco para que el PP pueda sacarla adelante gracias a los dos partidos aragonesistas. "No nos abstendremos a cambio de nada", ha repetido el líder de Vox Aragón. No hay que olvidar, además, que el PP ya le concedió a Marta Fernández la presidencia de las Cortes de Aragón en un gesto de alto significado que, supuestamente, debió dejar encarrilado el acuerdo de Gobierno. Pero Vox, aseguran algunas fuentes, "quiere más". Y ese "más" solo se traduce de una manera: consejerías. ¿Cuántas? Ahí está el quid. Ahí y en el quiénes.