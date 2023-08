España no podría entenderse sin la variedad de cada una de las culturas de las que pueden presumir todas sus comunidades autónomas. La diversidad lingüística es una de las características que mejor distinguen a un andaluz de un gallego, e incluso de un aragonés.

Y es que, aunque el castellano es el idioma común de todos los españoles, existen multitud de palabras que son propias de cada lugar. Aunque el aragonés apenas es hablado de manera bilingüe, contiene expresiones que han sido interiorizadas y son utilizadas frecuentemente.

Estas se han usado tanto que ya se utilizan de forma habitual. Algunas pueden intuirse, pero otras resultan tan complejas que si vamos de propio a otra ciudad y las usamos, el resto podrían mirarnos con extrañeza e incluso preguntarnos de qué estamos hablando. Aquí te mostramos algunas de las más comunes.

Ir de propio

Puede que la hayas leído en el párrafo anterior y ni siquiera te hayas dado cuenta. Su uso está tan extendido en Aragón que la usamos cada vez con más asiduidad. Pero esto no significa que en el resto de España se use de igual forma. "Ir de propio" es, quizá, la que más extrañeza produce fuera de la comunidad.

Significa ir a un sitio a propósito, dejando de hacer algo o ir de forma específica. Por ejemplo, no tenías huevos para hacer una tortilla de patata y fuiste de propio a comprarlos. Es una de las más bonitas y usadas sin duda, pero las personas que no son aragonesas no tienen ni idea de lo que significa y podría llevarnos a una situación algo incómoda por falta de entendimiento.

Laminero

Esta palabra es más propia de las personas mayores, pero cada vez más la utilizan las nuevas generaciones. Una persona "laminera" es aquella a la que le encanta el dulce en todas sus formas y colores. Lo mismo, poca gente de fuera sabrá qué significa porque es una palabra muy arraigada en Aragón.

Ababol

Llamar "ababol" a alguien es una sutil y suave forma de insultar sin que se note mucho, aunque en realidad la palabra en sí suena a descalificativo. Técnicamente es una amapola, pero nadie asocia el significado a la flor y sí a alguien tonto. De todos modos, es cierto que se suele usar de forma cariñosa más que despectiva.

Dar pampurrias

Significa que algo te da asco, dentera, mala sensación en general e incluso grima. Vamos, que no te gusta nada de nada. Es más fuerte que dar escalofríos, una expresión más usada en España.

Escaparrar

José Antonio Labordeta es una de las personas más ilustres de Aragón. Aunque también es muy recordado de forma cariñosa por los españoles por el famoso "a la mierda" que soltó en el Congreso de los Diputados. Fácilmente podría haber dicho a los diputados que se fueran a escaparrar, que su traducción más fiel sería mandar a alguien a tomar por el culo.

Chipiarse

Dependiendo en qué zona de Aragón vivas estarás más o menos acostumbrado a ello por la lluvia. Significa mojarse, pero además con un componente exagerado. No ha sido una mojadina pequeña de cuatro gotas, no. Ha llovido que da gusto y te has mojado entero o te has tirado una bebida por encima o te han aventado un globo de agua a toda la cabeza.

Esbafar

Si empezamos la lista con una contundente y muy usada, la terminamos con otra que no se queda atrás. Esta es autóctona de las de pata negra y que segurísimo no nos van a pillar en una terraza de Madrid, León o Sevilla. Significa que una bebida pierde el gas y, por tanto, su encanto. De hecho, es difícil encontrar una palabra más concreta para esa acción que esbafar.