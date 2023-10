Sara Fernández (1971) repite al frente del área de Cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. También es responsable de Turismo y Educación, pero deja atrás la Vicealcaldía que asumió cuando gobernó en coalición con Jorge Azcón siendo la portavoz de Cs en el consistorio. En las últimas elecciones municipales se integró en las listas del PP.

En apenas una semana comienzan las Fiestas del Pilar. El programa este año no trae grandes novedades pero, ¿cuáles destacaría usted?

No son unas fiestas con muchos cambios porque venimos de elecciones. El plazo para organizar las Fiestas del Pilar comienza muchos meses atrás y lo que hicimos como Gobierno anterior fue dejar hechos todos los contratos de cosas que se prorrogaban para que quien viniera nuevo, que en este caso hemos vuelto a ser nosotros, se encontrara con unos Pilares factibles, porque si no por plazos no hubiera dado tiempo. Lo que esperamos es poder introducir más modificaciones a partir del Pilar del año que viene. Pero es verdad que en cuanto grandes cambios solamente hay algún espacio nuevo, como es Macanaz, y también cambian algunas ubicaciones de los actos descentralizados y los escenarios que tenemos en los distintos barrios.

Uno de los cambios este año es que no se hará el espectáculo de drones. ¿Fue un error programarlo el año anterior durante las fiestas?

No es que fuera un error, es que fue algo nuevo y nunca sabes cómo va a responder la gente ante las novedades. La respuesta fue multitudinaria, ni siquiera el pregón congregó a tantísima gente. Es verdad que eso impidió hacer el espectáculo en condiciones porque incluso no había internet por la saturación de las líneas y no podías descargarte la megafonía que va acorde con el espectáculo. Por eso no lo hemos hecho este año. Está claro que cualquier tipo de actividad diferente hay que sacarlo del marco de las Fiestas del Pilar porque la respuesta es tan masiva que es muy difícil que la gente pueda disfrutar con comodidad.

Hay quien echa en falta grandes nombres o primeras espadas en el escenario principal de la plaza del Pilar.

Yo ahí relativizo mucho el concepto de primera espada. Hay cada vez más generaciones implicadas en las Fiestas del Pilar y más generaciones con gustos musicales diferentes. Es muy difícil que un solo artista concite el gusto de todo el mundo. Pero un Dani Fernández llena estadios y viene el día del Pregón. Y Vicco… Probablemente habrá gente no sabe que es la de la Noche ochentera, pero todo el mundo ha bailado Noche ochentera este verano, desde los más mayores hasta los más pequeños. Y también creo que las Fiestas del Pilar son un momento muy importante para descubrir nuevos artistas.

«No estoy afiliada al PP, pero sí me lo planteo»

Si no tuviera límites presupuestarios ni de agenda, ¿a quién le gustaría traer a Sara Fernández?

(Ríe) No lo voy a decir. En contra de lo que alguien pudiera pensar, yo no programo, programan los técnicos del área. Yo no elijo artistas.

Este año vuelve el folk a la plaza del Pilar. ¿Fue un error eliminarlo del programa el año pasado?

No hubo una voluntad de eliminar el folk de la programación, lo que pasa es que los artistas de folk se distribuyeron por distintos escenarios. Eso es verdad. Pero ante la solicitud de que estuvieran todos concentrados en un escenario yo escuché. Si se prefiere que estén en un único escenario pues este año les hemos dado el mejor escenario de todos que es el de la plaza del Pilar.

Lanzaron una encuesta ciudadana para decidir si se incluye el ‘S’ha feito de nuei’ en el pregón. ¿Cómo van las votaciones?

Hasta el día de cierre (1 de octubre) no se sabrá. Sí que me han dicho que la gente está participando para lo que suelen ser este tipo de encuestas. Haremos lo que salga. El año pasado lo introdujimos porque nos parecía bonito y nos sorprendió la respuesta del público. Todo fueron palabras de felicitación y este año hay mucha gente que nos lo ha pedido. Eso sí, que quede claro, el colofón siempre va a ser el Canto a la libertad de Labordeta. Eso por supuesto. Es impensable que desaparezca.

Está habiendo polémica estos días por la carpa en el Parque Deportivo Ebro e Interpeñas. ¿Qué sabe al respecto?

Yo lo que sé es lo que he leído en prensa. Es una cuestión entre privados, nosotros no tenemos ninguna competencia allí. Yo lo que he leído es que el concesionario del parque no quiere que haya un espacio para Interpeñas porque tienen otra programación. Eso será lo que ellos diriman. A nosotros lo que nos toca es el año que viene tener unos nuevos pliegos para un nuevo espacio, nosotros vamos a hacer todo lo posible por dar una solución al colectivo peñista, tanto a Interpeñas como a Unión Peñista, porque para nosotros es el mismo colectivo, y a partir de ahí veremos qué solución se le puede dar con todos los informes preceptivos, porque hay que asegurarse que se cumple la normativa.

Y de cara a esa nueva licitación para el nuevo Espacio Zity, ¿la solución estará más cerca de crear dos recintos o es mejor hacer un recinto más grande? Este año se agotaron los abonos de Valdespartera muy pronto.

Nuestra voluntad es que haya un recinto más grande porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no quieren que haya dos recintos, ni tampoco los servicios municipales. Porque es muy complicado cubrirlo todo. La Junta Local de Seguridad está ahí y siempre escuchamos a los técnicos y la voluntad es que haya un solo espacio.

Usted también es la encargada de Turismo. ¿Qué le faltan a las Fiestas del Pilar para que tengan la visibilidad de Las Fallas, San Fermín o la Feria de Sevilla?

Son fiestas distintas y que no tienen nada que ver. Y además es que Zaragoza durante el Pilar está llena. Otra cosa es cómo se cuentan las fiestas. Es verdad que el día grande, el día 12, es el día de la Hispanidad es fiesta nacional y el foco está puesto en Madrid. Pero a nivel de participación, Zaragoza no puede absorber mucha más gente durante los Pilares. Esa es la realidad.

Más allá de las fiestas, que la política cultural de este Gobierno va a ser continuista con respecto a los cuatro años anteriores. ¿Se quedó algo en el tintero?

Vivimos cuatro años marcados por el covid. Lo vemos como algo muy lejano pero dos años y pico estuvieron marcados por la pandemia de coronavirus y siempre tienes ganas de hacer cosas diferentes. Hay apuestas de fondo como el audiovisual o la lectura que van a seguir siendo el leitmotiv de nuestra acción de Gobierno. Pero también apostaremos por formatos diferentes adaptándonos a las circunstancias que tenemos, porque económicamente no son las mejores.

Han apostado por los grandes eventos. ¿Llegarán los Goya a Zaragoza?

Los Goya siempre han estado allí como una posibilidad, pero ya veremos… Por ahora no ha habido ningún tipo de negociación con la Academia. Durante la pasada corporación sí que tuvimos contacto pero es verdad que las cifras eran estratosféricas para un presupuesto como el nuestro.

¿Y los Feroz los tendremos una tercera vez en Zaragoza?

No lo sé. Está en el aire.

¿En qué ha quedado el proyecto del Espacio Goya en la Lonja?

Nosotros lo que tenemos muy claro es que vamos a seguir con la reforma de la Lonja independientemente de que podamos poner contenido de Goya o no ponerlo. La pasada corporación ya tuvimos que cerrar varios meses por un problema de tuberías. Y desde arquitectura nos dicen que hace falta una reforma. En los próximos meses vamos a remitir una propuesta a la comisión de Patrimonio para reformar la planta baja. Y yo sigo apostando por abrir la segunda planta. Me parecería un lujo poder duplicar el espacio expositivo de la Lonja. La primera propuesta que se hizo en la pasada corporación no gustó a la comisión de Patrimonio, así que volveremos con otra propuesta para intentarlo. Ahí podríamos crear otro espacio y podríamos combinar perfectamente la obra de otros artistas y tener un espacio para Goya. Pero ya se verá.

La oposición le ha criticado su postura con Harinera ZGZ. Les renovó el convenio por un año más. ¿Qué pasará después? ¿Qué quieren cambiar?

Hay que darle una pensada al modelo de la Harinera. Es verdad que las actividades tienen muy buena participación, por supuesto, pero también es verdad que no se cumple con el proyecto de Harinera que originalmente se hizo, porque hace muchos años que el ayuntamiento no tendría que poner dinero para la programación, porque se planteó como un sistema autogestionado y nunca lo ha sido.

Usted mantiene en este mandato las responsabilidades al frente del área de Cultura pero ya no es vicealcaldesa. ¿Eso cambia algo a la hora de negociar el presupuesto de su área?

No. Son cosas diferentes. Yo era vicealcaldesa porque éramos dos partidos en el equipo de Gobierno y yo era la portavoz de Cs entonces y tenía ese cargo. Pero ahora no cambia nada a la hora de negociar porque eso lo hacía como concejala, no como vicealcaldesa.

¿Se siente cómoda integrada en un Gobierno del PP?

Pues muy bien, la verdad. Mis líneas estratégicas siguen siendo las mismas y yo tenía claro que cuando entré a formar parte de la candidatura del PP es porque asumo sus postulados. Llevábamos ya cuatro años trabajando conjuntamente para cambiar la ciudad y este Gobierno es continuación del anterior. Tenemos muy buen equipo y estoy encantada con Natalia (Chueca) como alcaldesa.

¿Fue el PP el que llamó a su puerta o usted la que llamó a la puerta del PP?

La relación con Jorge Azcón y la buena sintonía era evidente, pero yo no soy quien conformó las listas.

Le llamaron ellos a usted entonces.

(Ríe).

¿Está afiliada al PP?

No estoy afiliada ahora mismo pero puede que me lo plantee en un momento dado, sí.

El Teatro Principal acoge estos días el musical de ‘La historia interminable’. En el pase de presentación la alcaldesa se subió al dragón Fújur y por redes hubo quien criticó esa imagen. ¿A usted qué le pareció?

Nuestra alcaldesa quiere promocionar nuestra ciudad y lo hace en todos los ámbitos y yo además le agradezco que esté poniendo el foco en la cultura. Y sobre lo del dragón ella misma lo ha explicado: cuando Lambán iba a la feria agrícola FIMA se subía a los tractores y a todo el mundo le parecía bien. Ella hizo un acto de promoción de una función a la que están asistiendo miles y miles de zaragozanos. ¿Por qué no lo iba a poder publicitar la alcaldesa? Es buscar la polémica por buscarla

¿Usted se hubiera subido?

Yo a esas alturas no (ríe). No soy nada intrépida, me da miedo.