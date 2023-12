Teruel Existe entró en las últimas elecciones autonómicas por primera vez en las Cortes de Aragón. Con grupo propio, con tres parlamentarios, pero lejos de conseguir ser esa pieza decisiva para el Ejecutivo que se aventuraba en la campaña electoral. Hoy, los de Tomás Guitarte se mantienen en un lugar intermedio, defendiendo las políticas de acción frente a las de ideología. Una posición complicada que le ha convertido en el centro de las críticas, pero que le ha permitido conseguir conquistas de renombre para Teruel.

¿Prefiere el papel de diputado nacional o de autonómico?

Son funciones distintas. La diferencia es que aquí tenemos grupo parlamentario propio. Llevamos cuatro meses y nos estamos acoplando bien.

¿Qué diferencias ve con Madrid?

Daba por sentado que la crispación que se vive en Madrid no se trasladaba de igual manera a las cámaras autonómicas. Pero no está siendo así: se están trasladando a este parlamento momentos de puro debate partidista y sectario.

¿Demasiada política nacional en estos primeros meses?

No nos parece lo más recomendable, pero hay que reconocer que hay decisiones de política nacional que influyen en las comunidades. No podemos convertir las Cortes en el eco de Madrid, porque tenemos nuestros problemas.

¿Estar en las Cortes acerca el cumplimiento de sus políticas?

Nuestra llegada ha hecho que los debates sobre desequilibrios territoriales y lucha contra la despoblación se hayan convertido en objeto prioritario de la atención política. Ya no se ve de manera rara plantear que este modelo es erróneo. Como decían los medios en Madrid: Teruel Existe sirve por lo que hace y por lo que hace hacer a los demás.

Hace cuatro años apoyaron la investidura de Sánchez y ahora los presupuestos de Azcón. ¿Su electorado lo entiende?

Creo que sí. Apoyamos los presupuestos, pero nos abstuvimos en las secciones de Vox, porque no quisieron negociar. Es costoso de explicar, porque lo sencillo es votar por posiciones apriorísticas. Partiendo de una formación progresista, somos capaces de acordar con fuerzas de centroderecha porque los gobiernos deben actuar sobre nuestras demandas.

¿El búnker de radioterapia y la ampliación del hospital de Teruel son sus victorias en las cuentas?

Fueron condiciones indispensables para estudiar el apoyo. Es una forma de manifestar que hay un compromiso. Era una exigencia importante e histórica, a la que el anterior Gobierno se negó y que a este se le puso como prueba del algodón. Es la cuestión bandera de estos presupuestos, por todo lo que significa, que continúa en el 2025… Lo consideramos la obligación que por fin cumple el Gobierno con la ciudadanía de Teruel.

Nolasco fue a reivindicar esa enmienda para el hospital…

Sorprende ese comportamiento un poco infantil. En Teruel nadie duda de quién ha impulsado el hospital. La ampliación está incluida en el pacto de Gobierno entre el PP y Teruel Existe para la DPT. Lo que ha hecho Vox es transaccionar para incorporar un millón más: no nos negamos a que compartan el objetivo, pero no hay que indagar mucho para ver de dónde nace la reivindicación.

¿Se siente la diana de los otros partidos?

No sabemos cómo nos hemos convertido en el objetivo de la crítica de todos los demás. Quizá porque somos algo que no encaja en el sistema de izquierda y derecha. Nos movemos en un eje más transversal donde los objetivos no son la preeminecnia ideología. Apoyamos un gobierno del PSOE en Madrid y no nos oponemos a los presupuestos ahora. No por la ideología, sino porque cumplen con nuestras reclamaciones.

Ha tenido varios ‘enganchones’ con el PSOE.

Hay una cierta proximidad ideológica con ellos, pero la práctica diaria es la que marca las cosas. Y puedo afirmar que antes se desechaban cosas porque las proponía Teruel Existe.

¿Se refiere al movimiento ciudadano o al partido?

Ambos. Esa diferenciación, a efectos del anterior Gobierno, no existía porque había un cierto veto. Estando en el Congreso y en el Senado, no se nos convocó para los planes de recuperación de la pandemia y sí se colaboró con otros agentes sociales.

El PAR le acusó de no haber conseguido nada desde Madrid.

Es un estereotipo. Lo peor de la política es hablar a base de frases hechas. Históricamente, es la vez que un solo diputado y dos senadores han hecho más trabajo que todos los representantes aragoneses en todas las anteriores.

¿Dónde se colocan en el tablero político aragonés?

Somos obviamente oposición, porque no apoyamos la investidura de Azcón y hemos apoyado parte de los presupuestos. Son cuestiones circunstanciales que cambiarían si no se demostrase la apuesta por nuestras reivindicaciones. En estos presupuestos, nuestra posición es un voto de confianza hacia una actitud diferente al Gobierno anterior. Es evidente dónde estamos, pero el sectarismo no nos va a impedir hablar con un gobierno que dice asumir el grueso de nuestras peticiones.

Entonces Azcón no tiene su apoyo asegurado para los presupuestos de los próximos tres años.

Claro que no. Tiene que ganárselo presupuesto a presupuesto y acción a acción.

¿Siente que este apoyo a las cuentas difumina la línea roja que había trazado con Vox?

Dijimos que no estaríamos en un gobierno con Vox ni en una solución de gobierno que necesitase de Vox. Y no lo estamos. A partir de ahí, juzgamos las propuestas. El proyecto político es radicalmente contrario a Vox pero eso no impide hablar o acordar.

¿Descarta entrar al Gobierno?

En Gobiernos con Vox lo descarto.

¿Cómo valora la gestión de Jorge Azcón y de la coalición?

La evaluación real requiere más tiempo. Sobre la acción de gobierno, hay buenas intenciones y esperamos que a corto plazo se cumplan. Es una forma de prorrogar el voto de confianza.

¿Tiene fecha de caducidad el voto de confianza?

Se irá desmoronando si incumplen. Nos molestó la demora de la comisión de las renovables. Pero no hay que esperar a esa comisión para ponerse a trabajar en la ordenación de las renovables. Ya hay casos en la Justicia. No podemos convertirnos en el cuarto trasero de unos pocos.

¿Cómo valora los primeros meses en el Gobierno de la DPT?

Es un rodaje nuevo para nosotros. Lo que más cuenta es romper con las dinámicas del pasado y efectuar políticas novedosas. Hay que ir girando poco a poco un transatlántico que iba en un sentido.