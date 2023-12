La contracrónica del pleno de presupuestos: Teruel Existe entre el silbar de las balas

Mientras en el Teatro Real se repartía la Lotería y la suerte ponía rumbo a muchos hogares aragoneses, la casa de todos los ciudadanos de la comunidad vivía una jornada de elevada tensión. El pleno más tedioso del año, según coincidían muchos parlamentarios, se resolvía con los primeros presupuestos de Jorge Azcón listos para iniciar el 2024 y con las garras más afiladas que nunca desde que el popular trabaja desde el Pignatelli.

Las cuentas se sabían desde muchos días antes: PP, Vox y PAR incorporaban a Teruel Existe para conseguir «el presupuesto más apoyado de los últimos tiempos», según María Navarro. Error de la popular que matizó el socialista Daniel Alastuey, ya que en 2021 Lambán consiguió una decena de apoyos más. Ironías del destino, quien más se acuerda de los diputados de Ciudadanos es el PSOE.

Calculadoras aparte, las miradas y los dardos se centraron en la bancada que Teruel Existe ocupa desde junio. Tomás Guitarte fue diana de casi todos los grupos políticos. Pasar el trago de votar con la ultraderecha –aunque en las áreas específicas de Vox se abstuvieran– necesita de mucha agua.

Se alió la izquierda de nuevo para encerrar a los de Guitarte en el bloque de las derechas, rescatando el portavoz de CHA, José Luis Soro, el concepto «cuatripartito» con el que hace solo unos meses el Ejecutivo de Lambán era criticado. No le hizo gracia a Teruel Existe, que pelea por colocarse en una moderación y en una transversalidad que hoy las Cortes, y quién sabe si la sociedad, no terminan de entender. El PAR de Alberto Izquierdo sí le dejó claro que «Vox no era el demonio» y que ellos podían votar a favor los presupuestos «porque nunca habían puesto líneas rojas». El movimiento difuminado del PAR le permite chocarle la mano a modo de celebración a la portavoz socialista Mayte Pérez. Puede que los sillones ya no unan a ese matrimonio que duró los cuatro últimos años, pero el rechazo a la posición de Teruel Existe hace bueno aquello de que donde hubo fuego, quedan cenizas.

Donde falló la propia Mayte Pérez fue en reivindicar que la intervención en la iglesia de Montalbán tenía sello socialista, gracias a la acción de Pedro Sánchez. Saltó rápido la bancada popular para insistirle a Guitarte en que debía tomar la palabra: dicha acción fue posible gracias a una enmienda de Teruel Existe al Gobierno central. La respuesta final de Pérez, recordando que quien la aceptó e incorporó fue el PSOE, cayó en el olvido por las risas de la derecha.

Pudo reír la izquierda cuando el aragonesista Soro dijo que había presentado tres enmiendas «idénticas» a las propuestas por el PP en el anterior ejercicio. Las tres fueron rechazadas, lo que dejó en evidencia a los populares.

La cercanía de la Navidad y de la felicidad en familia no opacó la presencia de la política nacional. La popular Carmen Herrarte protagonizó el gesto más feo de la jornada echando en cara, una vez más, el pacto del PSOE con Bildu, pero llegando a mencionar a los socialistas asesinados por ETA. No más elegante estuvo el presidente Azcón, que aplaudió con vehemencia la intervención de su compañera de partido, recibiéndola con dos besos y una amplia sonrisa. El plan de concordia sigue preparándose en la cocina y aunque llegue a la sociedad aragonesa, La Aljafería no será el primer lugar que lo disfrute.

Las Cortes aprobaron los presupuestos en tiempo y forma. 2024 está a la vuelta de la esquina y la crispación política, al menos en el cara a cara, se detiene hasta febrero. Feliz Navidad y feliz año a los de la derecha y a los de la izquierda. Y a los que se quedan en el medio, también.