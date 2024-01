Cada vez hay más personas viviendo solas. Así lo demuestran los datos de los últimos años en Aragón y su capital, Zaragoza, donde se refleja cómo, año a año, el número de hogares unipersonales y de viviendas con un solo residente aumenta. No es una tendencia demasiado pronunciada, pero la curva marca un crecimiento constante. Los factores, en cualquier caso, son diversos, desde quienes eligen este modo de vida hasta los que no les queda otro remedio, como demuestran los preocupantes casos de soledad no deseada.

