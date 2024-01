El virus de la gripe no elige en qué cuerpo desarrollar la enfermedad ni tampoco tiene en cuenta si la persona a la que va a contagiar es un profesional sanitario que tiene que atender a enfermos. La gripe está para todos y estas semanas, en plena explosión de los casos en Aragón, las plantillas de Atención Primaria atraviesan, probablemente, uno de los peores momentos laborales del año.

Al aumento de la presión asistencial por la cantidad de pacientes que acuden a los centros de salud (la incidencia ha crecido en la última semana en más de 130 puntos) se juntan las bajas de médicos aquejados por algún virus respiratorio. No son todos, pero los hay. Y esta situación evidencia todavía más el latente problema de la falta de profesionales sanitarios en Aragón porque hay plantillas «en cuadro», doblando turnos y asumiendo estos días las tarjetas sanitarias de los compañeros que no pueden trabajar.

La cifra total de bajas por gripe o covid entre los empleados del Salud se desconoce. Este diario la ha solicitado al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, pero desde el mismo se alude a que el motivo de una incapacidad temporal es confidencial. En cualquier caso, EL PERIÓDICO ha contactado con varios médicos de Atención Primaria de la comunidad que confirman la «sobrecarga» que atraviesan estos días al tener bajas en sus plantillas, una situación «que complica mucho el trabajo cuando ya se tiene un equipo muy justo de personal», explican algunos de ellos.

Los contagios entre profesionales no son algo generalizado ni mucho menos. Van variando. Hay centros de salud que la semana pasada tuvieron verdaderos problemas para poder asumir todos los cupos; otros que ya vivieron esa situación la primera semana del año (con vacaciones del personal incluidas); y algunos que tendrán su particular vía crucis esta misma semana.

Conciliación «imposible»

«Somos 14 médicos y ahora mismo tenemos a dos compañeros de baja. Nos organizamos entre todos para asumir sus agendas, pero esto hace que la conciliación sea imposible cuando la plantilla está tan mermada», cuenta un profesional de Las Fuentes Norte de Zaragoza. «Tenemos todavía días pendientes de 2023 para coger que nunca va bien hacerlo. Y luego está el problema de que la población es hiperdemandante, sobre todo los jóvenes», advierte este médico.

«Estamos sobrepasados, viendo diariamente casos de gripe y de covid en aumento», confiesa una sanitaria del centro de salud Fernando el Católico. «Diariamente faltan dos o tres médicos por bajas, vacaciones o permisos. Muchos días sí que tenemos una consulta de apoyo por la tarde, pero en la agenda diaria sí estamos viendo más de lo estimado», añade esta médica de Primaria.

Centros de salud como San Pablo o Rebolería, también en la capital aragonesa, no tenían bajas entre su plantilla a mediados de la semana pasada. Tampoco las había como tal en Valdefierro, pero aquí una de sus médicas confiesa que van «al límite» al incrementarse las consultas por gripe. «Estamos todos trabajando, pero la sobrecarga va de largo. La epidemia coincidió con las vacaciones de Navidad y como no se cubre ningún puesto, todo se tensa todavía más. Tenemos alguna baja, pero no tiene nada que ver con la gripe», añade la doctora.

Precisamente, esos puestos sin cubrir meses atrás se echan en falta ahora más que nunca. Porque la presión asistencial de estos días deja al desnudo el vacío de profesionales de Atención Primaria en Aragón. El Salud anunció hace unas semanas una Oferta Pública de Empleo (OPE) de más de mil plazas para paliar el déficit de profesionales (con 151 vacantes para Atención Primaria), pero el problema es que dicha convocatoria tardará más de un año en celebrarse. Por tanto, Sanidad debe aplicar a corto plazo medidas para el correcto funcionamiento de la Primaria.

Cada vez menos médios de Atención Continuada

En algunos centros de salud como el de Valdespartera hay bajas de larga duración que llevan «mucho tiempo» sin cubrirse. «Es un caos crónico», dicen desde el centro. En Mas de las Matas, en Teruel, el equipo de Atención Primaria ha tenido «algún día puntual complicado» por las bajas, lo que ha derivado en cambios de turno. «Lo hemos sacado adelante y, en general, no hemos tenido una gran repercusión», señala una médica del centro de salud.

En Sabiñánigo, en Huesca, tampoco han tenido ausencias de profesionales por virus respiratorios, pero reconocen «un aumento en la carga asistencial» estas semanas. «Hay más pacientes por cada médico, eso es una realidad. Aquí, desde la pandemia, usamos mascarilla FFP2 para atender a cada persona con infección respiratoria», señala.

«Es verdad que las plantillas de Atención Primaria, en general, están tensionadas en todo Aragón. El problema es que cada vez hay menos médicos de Atención Continuada, que son quienes cubren bajas, guardias y vacaciones, y eso en esta época se nota mucho más», insiste esta médica.