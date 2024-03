Azcón asegura que su opinión del islam "ni se acerca" a la de Nolasco

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha marcado este lunes distancia con las declaraciones contra el islam que el vicepresidente Alejandro Nolasco desató la polémica el pasado miércoles, rompiendo además un folleto sobre el Ramadán. Azcón ha asegurado que la opinión vertida por el líder de Vox "no es la del PP ni se le acerca", cerrando así, por ahora, un asunto que no había abordado de forma clara hasta este lunes. El PSOE, en su vertiente autonómica y municipal, ha pedido la reprobación de Nolasco, criticado también por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Elma Saiz

"El portavoz del PP ya ha opinado y ha dicho lo que pensaba sobre esas declaraciones", se ha escudado Azcón, en referencia a un comunicado de Fernando Ledesma que ponía el foco en la diferencia de partidos. Nolasco lo desarticuló asegurando que siempre habla "como vicepresidente y como diputado de Vox", porque no tiene "desdoblamiento de la personalidad". "La opinión sobre las declaraciones del señor Nolasco ya la hemos expresado y nos tenemos que reiterar", ha insistido el presidente autonómico.

El líder del Ejecutivo ha aprovechado la ocasión para criticar que el PSOE "quiere que hablemos de todo menos de lo que se habla hoy aquí", en referencia al acto contra la amnistía celebrado este lunes por el grupo popular. Además, Azcón ha asegurado que los socialistas "no van a interponer ninguna denuncia y solo quieren conseguir titulares para no hablar de la amnistía, la mayor amenaza que tiene nuestra democracia". Con todo, el presidente ha asegurado que le ha hecho llegar su opinión sobre el tema a Nolasco, pero "no se plantea" el cese del vicepresidente.

Nolasco: "Una islamización de España sería nefasta"

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha vuelto a mantener su posición este lunes respecto a sus declaraciones relacionadas con el islam. "No me parece bien que desde los organismos públicos españoles se dé pábulo a una religión que no respeta ni a mujeres ni a homosexuales", ha insistido el líder de Vox, que ha definido como "nefasta" una posible "islamización de España en el futuro".

"Dije claramente que respeto a todo el mundo que profese esa religión, pero dentro de la libertad de opinión dije que el islam me parece una religión que no trata bien a las mujeres", ha argumentado Nolasco, que ha advertido que "hay que tener cuidado con la propaganda del islam que se hace desde las instituciones, porque me parece peligrosísima".

Sobre las palabras de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, en una entrevista en Radio Zaragoza, en las que ha rechazado la postura de Nolasco, el vicepresidente ha dicho que le parece "bien" esa postura contraria, "porque así la gente verá lo que defiende Vox y lo que defiende el PP". El líder de la ultraderecha ha asegurado que "no se va a romper un Gobierno por unas palabras que no gustan a otra parte", y ha manifestado que tanto PP como Vox "tienen ideas distintas y libertad de opinión".

La ministra de Inclusión condena la actitud del vicepresidente aragonés

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, Elma Saiz, ha condenado la actitud del vicepresidente aragonés de Vox, Alejandro Nolasco, por su actitud frente a la comunidad islámica tras romper el folleto de información del Ramadán en Huesca.

"Pie en pared con cualquier atisbo de vincular la inmigración a fenómenos, a aspectos negativos, y a cualquier discurso xenófobo", ha señalado Saiz al ser preguntada por este acto llevado a cabo la semana pasada ante las puertas del Palacio de la Aljafería, un monumento de origen árabe y actual sede de las Cortes de Aragón.

La ministra ha apelado por "seguir poniendo en el centro los derechos humanos y seguir trabajando" a través de foros como la Conferencia Sectorial de Inmigración celebrada este lunes con las comunidades autónomas y por poner en valor "un desafío que lo que aporta es riqueza a nuestro país".

"Desde luego, nuestra rotunda condena a cualquier atisbo de xenofobia y de discurso racista", ha insistido.

El PSOE pide la reprobación en las Cortes

El PSOE en las Cortes ha acusado este lunes al presidente de Aragón, Jorge Azcón, de "reír las gracias" y ser "cómplice" con su silencio de las "irresponsables y xenófobas" declaraciones realizadas por su vicepresidente, Alejandro Nolasco, contra la comunidad islámica, en las que se ha reafirmado, y por las que han solicitado en la Cámara su reprobación.

El portavoz adjunto del PSOE en las Cortes, Darío Villagrasa, ha presentado este lunes una proposición no de ley para que el parlamento autonómico inste al Gobierno de Aragón a reprobar la conducta de Nolasco, quien la pasada semana rompió ante el Palacio de la Aljafería un folleto del Ayuntamiento de Huesca en el que se promociona el Ramadán e instó al Gobierno central a paralizar la concesión de la nacionalidad española a personas de países islámicos.

Unas declaraciones que el PP, socio del Gobierno de Aragón de Vox, consideró que había realizado como miembro del partido de ultraderecha y que motivaron la condena y petición de responsabilidades políticas al presidente aragonés, Jorge Azcón, por otros grupos de la Cámara aragonesa, que no llegaron hasta este lunes, y unas afirmaciones en las que se reafirmó Nolasco como líder de Vox en la Comunidad y como vicepresidente de la misma.

Villagrasa, quien ha anunciado que han registrado también una solicitud de comparecencia de Nolasco ante el Pleno para hablar de inmigración, ha denunciado que se trata de una situación "insólita e irresponsable nunca antes hecha por un representante con tanto poder institucional" ante la que "no caben atajos ni excusas", dado que es el vicepresidente de Aragón quien "alienta al odio" con estas manifestaciones "xenófobas".

"No entendemos que el que habla por el Gobierno de Aragón sea el vicepresidente, que haga declaraciones que incitan al odio y van en contra del respeto y la convivencia". Villagrasa ha lamentado que Nolasco solo salga en la prensa con "salidas de pata de banco y declaraciones xenófobas" cuando venía a cambiar la política y tomar medidas contra la despoblación.

Por otro lado, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha presentado una declaración institucional para reprobar las manifestaciones del vicepresidente relacionadas con el islam, ya que considera que "incitan al odio y a la violencia". Previsiblemente, dicha declaración no saldrá adelante por la negativa de Vox. Desde el Gobierno Municipal, del Partido Popular, no ha habido respuesta sobre el tema.