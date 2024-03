El Gobierno de Aragón sobre la autopista ferroviaria: el anuncio «se queda muy corto»

El Gobierno de Aragón ha celebrado el anuncio realizado este miércoles por el Ministerio de Transportes al suponer un nuevo paso para materializar la ambicionada autopista ferroviaria Zaragoza-Madrid-Algeciras, pero le pone peros. Desde el Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística aseguran que «se queda muy corto, sobre todo si se compara con los miles de millones que se están dedicando al corredor Mediterráneo en Cataluña».

Desde la consejería que dirige Octavio López destacan la «absoluta necesidad de que se ejecuten cuanto antes» todas las actuaciones relativas a esta infraestructura, pero abogan porque se haga «de manera sincronizada y acompasada» para que sea una realidad en 2027, cuando se pondrá fin a los fondos europeos con que se está financiando.

En la DGA echan en falta en la comunicación ministerial que no se hable de que será preciso cerrar la línea varios meses. «Si no se coordinan bien las obras del trazado, el plazo podrá ser superior a un año. Los trenes no podrán circular si uno solo de los puentes o túneles no está adaptado», advierten.

Tampoco se menciona, añaden, que los proyectos incluyen que varios tramos de vía doble pasarán a ser vía única «por ahorrar inversiones a cambio de pérdidas de capacidad evidentes». «Una autopista ferroviaria de un solo carril, no es una autopista», lamentan.

Critican asimismo que el proyecto no incluya una conexión de autopista ferroviaria entre Valencia y Zaragoza o con Francia a través del Canfranc. Esta última, reivindican que podría ser de ancho internacional (UIC). "Ni siquiera conexión con Irún desde Zaragoza", agregan.

A todas estas ausencias suman desde el Ejecutivo que "no se contemplan cambios en los trazados", por lo que las pendientes "seguirán siendo una importante limitación y no favorecerán la competitividad del ferrocarril".

La visión del clúster logístico

Desde el clúster aragonés de logística Alia, su presidente Eduardo Corella afirmó que “toda inversión” para el impulso de esta infraestructura “es bienvenida”, un proyecto que consideró imprescindible para potenciar el transporte de mercancías por tren en Aragón y España.

A su juicio, la autopista ferroviaria es clave para que Zaragoza se convierta en “un nexo de conexión entre los puertos marítimos”, los cuales a su vez podrán incrementar sus volúmenes de carga con este servicio de transporte.

