Charo Ortas: «Tratemos bien al corazón, porque ese es nuestro futuro»

«Muchas horas de estudio, muchos exámenes, oposiciones, hacer el MIR... Sobre todo lo que supone es mucho tiempo. Tiempo que te quitas de hacer otras cosas», destacó la cardióloga Charo Ortas en la segunda ponencia inspiradora de eWoman 2024. La doctora comenzó hablando de su profesión, la medicina y en concreto de su especialidad, el corazón, considerado uno de los órganos más importantes del cuerpo humano ya desde hace 2.000 años. Pero, como destacó ella misma, el camino hasta conseguir dedicarse a ello no ha sido nada fácil. Su especialidad concreta es la cardiología intervencionista, un ámbito en el que siguen predominando los hombres. Cuando te embarcas en un camino así, es inevitable que surjan las dudas: «¿Seré capaz de hacerlo? ¿Estaré verdaderamente preparada?», aseguró. Sin embargo, tras haber superado todos los dilemas, aprendió la lección, y es que «cuando tienes un propósito y este te apasiona, la vida te da la oportunidad de seguir y hacer».

A pesar de que ya desde hace años la medicina es una profesión a la que acceden muchas mujeres, Charo Ortas afirmó que «el desarrollo profesional de los hombres cardiólogos tiene una velocidad muy diferente». Otros datos que marcan la desigualdad y que la doctora quiso recalcar son que, en el año 2018, dentro de los hospitales de alta complejidad, solo el 36% de los especialistas en cardiología eran mujeres. Además, entre estas la mayoría se dedicaban a la clínica o a la imagen. Muy pocas al intervencionismo. Lo que se denomina «brecha horizontal».

Mientras, en lo referido a la distribución por rangos jerárquicos, a pesar de que el número de residentes está igualado, «tan solo un 11% de mujeres llegan a ser jefas de servicio». Esta es la «brecha vertical». Lo mismo ocurre en el ámbito académico o en las actividades científicas: «Existe mucha menos representatividad de las mujeres en puestos de gestión».

Pero la cardióloga no solo habló del papel de la mujer como cuidadora, sino también como afectada por las enfermedades cardiovasculares. «Las mujeres nos morimos de enfermedad cardiovascular. En España es 7 veces más frecuente que otras enfermedades y aún así no existe concienciación». Y no solo eso, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte de las mujeres en todo el mundo.

Sin embargo, fundamentalmente toda la investigación de los últimos años en este ámbito se ha hecho con hombres. Por esto, Charo Ortas hizo hincapié en la importancia de la investigación de tratamientos igualitarios. «La medicina tiene que avanzar para encontrar soluciones, pero además las mujeres tenemos que creer que es algo que va con nosotras», afirmó. «Tenemos que reconciliarnos con nuestro corazón porque la vida de las mujeres importa. Tratemos bien al corazón porque ese es nuestro futuro», finalizó.