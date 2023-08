Agosto ya está aquí y millones de españoles ya han comenzado su esperado periodo vacacional. Muchos de ellos eligen su vehículo particular para desplazarse hasta el destino elegido donde intentarán desconectar de la rutina diaria. Los accidentes de tráfico son muy habituales en esta operación salida del verano debido al gran número de usuarios en las carreteras.

Todas las precauciones para evitar un incidente fatal son pocas y a veces un simple gesto puede salvar más de una vida. Muchas personas se suben a su coche particular con el maletero lleno de equipaje ya sea playero o montañero mientras que dejan libres los asientos traseros. La no presencia de más pasajeros influye directamente en la seguridad del vehículo, especialmente, en la del conductor y copiloto, que siempre cuentan con otras medidas de seguridad como el airbag.

Las redes sociales sirven para que muchos conductores compartan con otros usuarios sus trucos y consejos para evitar sufrir algún percance. Autoescuelas Mikel, que se ha convertido en una referencia del mundo del automóvil en TikTok donde cuenta con más de 300 mil seguidores, ha compartido una publicación en la que aparece un hombre poniendo el cinturón a los asientos traseros de un vehículo a pesar de que no había nadie sentado.

La explicación tiene todo el sentido del mundo y el propio título alerta de la importancia de este pequeño gesto: "Cuidado, tus maletas te podrían aplastar en caso de accidente".

Cinturón en la parte trasera sin pasajeros

En el vídeo aparece uno de los trabajadores subido al vehículo explicando el proceso de seguridad. "Me voy de vacaciones, he llenado a tope el maletero y los cinturones atados se convierten en una defensa más en caso de accidente cuando las maletas tienden a romper los asientos traseros pudiendo salir proyectadas contra los ocupantes", afirma.

Las reacciones al vídeo, que cuenta con casi 250.000 reproducciones en esta red social, no tardaron en llegar. "Doy fe. En el año 1990 tuvimos un accidente y todas las maletas se me cayeron encima y solamente tenía 10 años", comentaba la usuaria IsaTendero712. Mientras CriisGb también decidió compartir su experiencia dando la razón a Autoescuelas Mikel. "Solo con un frenazo muy fuerte los asientos cedieron y acabé con medio equipaje en la parte delantera. Quedó todo en un susto", concluyó.