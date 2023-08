Muchos problemas que afectan a la salud y al bienestar de las personas también pueden llegar a interrumpir los ciclos de sueño de estas mismas. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 80% de la población mundial ha sufrido, sufre o sufrirá algún cuadro de dolor lumbar durante su vida.

En efecto, el dolor de espalda es uno de los grandes problemas a la hora de dormir. Las malas posturas durante el sueño o la jornada laboral, incluso el estrés o el sedentarismo, pueden causar un fuerte dolor de espalda que posteriormente, afecte a nuestro sueño.

Sin embargo, en la actualidad existen diferentes tratamientos fisioterapéuticos o médicos. Pero también existen numerosos remedios caseros que pueden ayudarnos a lidiar con esos dolores, uno de ellos nos lo da Mar Amate, que en su programa de radio de Cadena 100, cuenta que puede ayudar a mejorar la situación.

El remedio casero para conseguir dormir bien

Tal y como informó la madre de Mar Amate a la presentadora, el remedio casero que ayuda a mejorar los dolores de espalda para tener un sueño más profundo es colocar tres castañas debajo del colchón. Esta presentadora confesó que siguió las recomendaciones de su madre y colocó estos frutos secos debajo de su cama.

Si te preguntas el por qué las castañas pueden ser beneficiosas para tratar los dolores de espalda, diversos expertos afirman que estos frutos secos contienen una sustancia llamada escina, que tiene propiedades antiinflamatorias y analgésicas y que podemos encontrarla también en diferentes medicamentos.

Al poner las castañas debajo del colchón, se supone que se liberaría la escina y se absorbería por el cuerpo durante el sueño. Esta sustancia ayuda a tratar problemas circulatorios y edemas, y en este caso nos ayudará a reducir el dolor de espalda y la inflamación.

No obstante, tal y como apunta Mar Amate, no existe ninguna evidencia científica que corrobore este remedio casero, por lo que según en cada caso, puede que funcione o no. La propia presentadora apunta que no sabe si para ella ha sido efectivo o no, ya que normalmente no sufre dolores de espalda, pero señala que es posible que no lo haya sufrido este tiempo gracias al truco de las castañas.

Otro truco efectivo: el laurel

Mar Amate también compartió otro consejo para dormir conseguir conciliar el sueño de una manera efectiva. Si has tenido un día muy cansado, meter una hoja de laurel en el calcetín con el que vayas a dormir puede ser un buen truco para hacer que tu cuerpo descanse mejor.

Tal y como explicó Amate, el laurel es una planta aromática con numerosas propiedades. Es un ingrediente que además de usarse en la cocina, tiene propiedades medicinales que ayudan a nuestro organismo. En este caso, el laurel nos ayudará a relajar los músculos, calmar los nervios acumulados durante la jornada laboral, mejorar la digestión e incluso combatir las infecciones de nuestro cuerpo.

A pesar de que tanto las castañas como el laurel son dos productos que pueden ser nuestros mejores compañeros a la hora de mejorar nuestro organismo en general, no debemos olvidar que estos pequeños trucos caseros no sustituyen a los consejos de profesionales, como pueden ser los médicos o farmacéuticos. Tampoco reemplazan a las medidas preventivas que debemos seguir, como mantener una buena postura, realizar ejercicio, etc. Si el dolor es persistente y va en aumento, es importante acudir a un profesional sanitario para tratar tu problema de salud.