Adiós al colador: el secreto del palillo de madera que te deja tu pasta como en un restaurante italiano

Aunque es cierto que en la cocina la cantidad de enseres, electrodomésticos y productos que se acumulan en armarios, en cajones o en alacenas es significativamente superior al resto de estancias de una casa, no siempre tenemos por qué tener todo aquello que necesitamos en su interior. Las razones son muy variadas.

Puede que sea porque apenas le damos uso a ese artilugio y no nos compensa comprar algo para utilizarlo un par de veces, o a lo mejor es porque se nos ha estropeado o roto ese utensilio en particular y aún no hemos tenido tiempo de arreglarlo o de reponerlo, o tal vez el problema es que no disponemos de espacio físico para guardar tantos aparatos por lo que terminamos priorizando.

Y esto último, la falta de espacio, puede suponer un problema y una incomodidad a la hora de cocinar. A pesar de su tamaño voluminoso, existen ciertos electrodomésticos y cacharros a los que, en principio, no se puede renunciar. Algunos son clave para mantener los ingredientes y la comida en buen estado, como la nevera y el congelador. Otros son indispensables para cocinar los propios alimentos, como las sartenes y las ollas. Y otros son importantes porque dan el toque inicial o final a muchas recetas, como batidoras y coladores. ¿Cómo se cuela la pasta o se retira el agua de una cazuela si no es con un escurridor, por ejemplo?

Así se puede colar la pasta sin utilizar un escurridor

Pues bien, aunque parezca imposible algunos de estos aparatos, como el colador, pueden sustituirse. Ya no son necesarios. Existen alternativas igual de eficaces en cuanto a resultados, pero mucho más prácticas en términos de almacenaje. Y es que cuando el espacio en casa es reducido, no queda otra que tirar de imaginación, tal y como ha hecho la cuenta de Tiktok @lifehacktok2.

En una publicación que se ha vuelto viral alcanzando casi 10 millones de reproducciones, han demostrado que el colador no es obligatorio. Con un palillo de madera de dientes de los de toda la vida, basta y sobra para preparar un buen plato de pasta, por ejemplo, y de paso ahorrarte un espacio más que considerable en el cajón o en el armario.

Ahorra espacio y tiempo de fregado

El truco, además, es muy sencillo de poner en práctica. Cuando quieras retirar el agua sobrante de la comida, lo único que tendrás que hacer es ponerle la tapa a la cazuela, coger un palillo y colocarlo en medio. Es decir, ponerlo entre la tapa y el borde de la olla. Así, quedará una ranura minúscula que te permitirá escurrir toda el agua fácil y cómodamente sin que se caiga ningún macarrón, espagueti o cualquier tipo de comida que estés preparando.