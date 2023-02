La crónica del Cadí-Casademont Zaragoza (67-74): Victoria por insistencia

El Casademont Zaragoza ofreció en La Seo de Urgel el enésimo ejemplo de esta temporada de su espíritu competitivo, de lo que es ser un equipo, de su capacidad de resistencia, de pelea hasta el final, de fe y de eficacia. Ganó al Cadí (67-74), la cuarta vez en cuatro partidos esta temporada, en un partido que se le puso cuesta arriba muy pronto y que quizá otros lo hubieran dejado por imposible. No este equipo, que se resiste a dejar escapar al trío de cabeza, que pide paso a base de triunfos en lo más alto de la Liga Femenina. Ya son 16 victorias y todo el derecho a soñar en lo que viene, la Eurocup y la Copa de la Reina.

Al contrario de lo que acostumbra, esta vez el Casademont Zaragoza no comenzó bien. Su defensa estuvo un paso por detrás de un Cadí que encontró pronto el camino desde la línea de 6,75 y que anotó demasiado fácil en los primeros minutos. Unido a los errores en los pases y en los malos tiros provocados por la maraña defensiva del conjunto catalán, el Casademont se vio por detrás en el marcador hasta mediado el segundo cuarto a pesar de los intentos de Carlos Cantero de cambiar la situación agotando pronto sus tiempos muertos.

El Cadí logró una máxima diferencia de once puntos (31-20) cuando no se habían jugado todavía ni trece minutos de partido y ese tiempo de Cantero sí surtió el efecto deseado. Con los puntos por dentro de Gatling, la defensa de Carmen Grande y la función desatascadora por fuera de Helena Oma, el Casademont encontró por fin la manera de recuperar el terreno perdido. Tanto que el equipo aragonés se puso a dos puntos (34-32) aunque no pudo aprovechar sus oportunidades para darle la vuelta al marcador y se marchó al descanso por debajo (37-34) pero muy vivo.

La segunda parte comenzó igual que la primera, con el Casademont un paso por detrás de su rival y con problemas para producir en el ataque posicional. El Cadí no sufrió para mantenerse por delante, pero el conjunto aragonés tiró de espíritu competitivo y no se rindió en ningún momento a pesar de no terminar de llegar a igualar a su rival. Pese a todos sus problemas, el Casademont volvió a ponerse a dos puntos (48-46) en la recta final del tercer cuarto y encaró el último con todas las opciones intactas (54-50).

De manera agónica, frente a un Cadí que volvió a encontrar el camino desde el triple, el Casademont se agarró al partido, siguió remando y encontró su recompensa cuando, al fin, consiguió darle la vuelta al marcador a falta de 3.30 para el final (64-66). Era su primera ventaja en el partido desde el 0-2 inicial. A partir de ahí, el Casademont cerró el partido como un equipo grande, sabiendo lo de debía hacer y cómo hacerlo. Así está escribiendo su historia.