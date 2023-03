La cita de este domingo del Casademont Zaragoza femenino ante el Barcelona pilla a las aragonesas con el pie algo cambiado. La cercanía de la fase final de la Copa de la Reina y los deberes hechos en Liga, solo a falta de confirmar definitivamente la cuarta plaza, provocan que el equipo rojillo afronte la cita ante el Barça con la mente puesta, seguramente, en la gran cita de la temporada que se celebrará en Zaragoza. En ese sentido, el partido frente a las catalanas obliga a extremar precauciones. «Vamos con precauciones. No es cuestión de quitarle importancia al partido ante el Barcelona, sino de dársela a la Copa y a lo mejor toca dosificar minutos para evitar riesgos», admite Carlos Cantero, entrenador del Casademont.

El técnico reitera la necesidad de ser «cautos» de cara a esquivar problemas físicos de cara a la gran cita, aunque advierte que el equipo está obligado a dar la cara ante su gente. «Jugamos en casa y tenemos que darle a la afición el baloncesto que se merece y tener esas buenas sensaciones competitivas», subraya Cantero, que alerta de la relevancia del duelo para el cuadro catalán. «Es un rival peligroso porque está jugando por objetivos ambiciosos, como lo es entrar en el playoff».

No estará Lara González, cuyo esguince de rodilla le impedirá ser de la partida, pero Cantero celebra que la lesión no sea tan grave como parecía. «Vamos a trabajar para que llegue a la Copa, pero ese esguince afecta al tendón rotuliano pero fue un milagro que no se rompiera el cruzado», afirma el madrileño, que mantiene a Leo Fiebich entre algodones. «El miércoles empezó a hacer pista con el equipo y subió un peldaño en cuanto a intensidad. No está al cien por cien y se cansa pronto y está débil, pero cada día mejora y eso es lo importante», celebra el entrenador del conjunto aragonés que, en todo caso, podrá contar con la alemana para la trascendental cita de la próxima semana. «Todo lo que sea no dar pasos atrás es positivo»