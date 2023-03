El Casademont Zaragoza continúa en pleno proceso de crecimiento. La victoria en Lugo mantiene el colchón de tres victorias respecto al descenso y permite afrontar el duelo del domingo (20.00 horas) ante el Valencia sin agobios extremos. "Lo importante es marcar distancias con la parte de abajo. El equipo sigue creciendo respecto a ese estilo que quiere y con la aportación de todo el mundo. Creo que eso fue lo más importante del triunfo del otro día, que todo el mundo fue partícipe y tuvo capacidad para aportar cosas positivas", ensalza Porfirio Fisac, técnico del cuadro zaragozano.

Con la única baja de Radoncic, que la próxima semana comenzará a entrenar con el grupo, y la recuperación de Aday Mara, que se perdió el choque en Lugo por motivos académicos, el Casademont recibe a un Valencia que llegará con los cinco sentidos puestos en su clasificación para el playoff de la Euroliga. "Es el peor momento para medirse a este tipo de equipos porque están en esa parte final en la que se supone que están mejor en todos los aspectos", advierte Fisac, que destaca la fortaleza física del cuadro valenciano. "Es un equipo muy focalizado en sus bases, que son jugadores top en Europa en su puesto. Poder aguantar su nivel físico ahí será una de las claves del partido. Si tenemos alguna opción de ganar, pasar por eso", explica el segoviano.

"Es un equipo con el que me cuesta sentirme cómodo porque no sé por dónde me van a responder. Sabemos cómo queremos jugar y lo tenemos bastante claro, pero siempre con ese hándicap de qué les pasará por la cabeza"

La última derrota en casa ante Obradoiro aún escuece a Fisac, que tiene claro que su equipo está en deuda con su gente. "Necesitamos su ayuda si tenemos algún momento de desfallecimiento. Deben saber que les vamos a devolver algo que les debemos del último partido: carácter, ambición y empuje. Lo vamos a dar todo y estaremos absolutamente metidos para llevarnos el encuentro como sea. Es un partido para ayudarnos", sostiene el entrenador rojillo, que reconoce sentir todavía cierto desconcierto ante el grado de madurez y personalidad mostrado por sus pupilos. "Es un equipo con el que me cuesta sentirme cómodo porque no sé por dónde me van a responder. Sabemos cómo queremos jugar y lo tenemos bastante claro, pero siempre con ese hándicap de qué les pasará por la cabeza. A veces se confunden a nivel mental y es muy importante que acepten lo que les pido y lo que creo que el equipo necesita" porque "me puedo equivocar pero lo que más me gusta es que acepten el rol y el grado de protagonismo que deben tener, aunque es verdad que estamos muy cerca de sentirnos un grupo que siempre sabe a lo que juega".