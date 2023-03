¿Cómo llega el Casademont Zaragoza a esta Copa de la Reina? ¿Es este su mejor momento de la temporada?

Probablemente este es uno de los mejores momentos de la temporada. Pasamos un bajoncillo después de la eliminación en la Eurocup y el partido de Estudiantes, que fue en la misma semana, pero a partir de ahí las cargas físicas fueron duras para llegar a la Copa y, mentalmente, el partido del otro día contra el Barça fue una declaración de intenciones.

¿Y de sensaciones?

De sensaciones llegamos muy bien. La verdad es que el equipo está mentalmente con muchas ganas, con mucha motivación, y físicamente, que creo que es lo importante en una Copa de la Reina, llegamos muy bien.

¿En un torneo corto el físico es muy importante?

Evidentemente, tienes que darlo todo en un partido, dejártelo todo, sabiendo que, a lo mejor, hay un segundo partido.

¿Cuánto tiempo llevan soñando con que llegue esta semana?

Desde que se anunció que Zaragoza iba a acoger la Copa de la Reina. Ser cabezas de serie fue el colofón, poder jugarla en casa y como cabeza de serie... Creo que llevamos meses esperando este momento con muchas ganas. Siendo conscientes de la dificultad que tiene. El partido del jueves va a ser muy complicado, pero llegamos con mucha motivación.

¿Qué espera el jueves en cuanto a ambiente?

No paran de decirme que es la Copa de la Reina de los récords. Espero que sea un ambiente de récord, que el pabellón se llene, y que la marea roja esté con nosotras desde el principio porque con ellos tenemos muchas probabilidades de ganar.

¿Y en lo deportivo, qué espera frente al Araski?

Un partido muy complicado. Es un equipo con el que ya hemos jugado los dos partidos de Liga, perdimos en su casa y aquí lo sacamos en la prórroga y por la mínima. Para mí es de los equipos más incómodos esta temporada. Tanto ellas como Estudiantes son dos equipos que no se nos dan bien y va a ser un partido complicado, largo. Pero con la ayuda de la marea roja, jugando en casa, conociendo los aros, espero que todo eso caiga a nuestro favor.

El fuerte de este Casademont Zaragoza es la defensa, ¿por ahí pasarán sus opciones?

Sí, a nivel defensivo tenemos que estar a nuestro mejor nivel, como venimos demostrando en los últimos dos partidos. Es algo que tenemos innato y no me preocupa. Sí espero que el grupo sea capaz de gestionar la presión de jugar en casa, de las altas expectativas que se han creado a nuestro alrededor. No por nuestra parte, porque sabemos nuestra realidad, pero no dejas de escuchar eso. Así que espero que el grupo esté tranquilo en ese sentido, que la presión no nos pueda y salgamos a disfrutar porque creo que va a ser un día muy bonito.

Usted jugó con el Mann Filter la última Copa que se celebró en Zaragoza. ¿Cómo la recuerda?

Fue muy bonita. También vino mucha gente, ganamos en cuartos de final y perdimos en semis contra el Girona. Íbamos terceras en Liga y también había muchas expectativas pero es verdad que teníamos un equipo con mucha experiencia y este año quizá tiene menos en Copas.

Regresó a Zaragoza el año pasado. ¿Cuál ha sido el principal salto de un proyecto a otro en la capital aragonesa?

El Casademont es un club profesional, ya era conocidísima la parte masculina y han hecho lo mismo con la femenina, que es algo muy de valorar. Soy una persona muy reivindicativa en mi día a día, y como jugadora lo soy más, y en ese sentido puedo asegurar que el club ha hecho un esfuerzo por que estemos en igualdad de condiciones con el masculino en absolutamente todo. Se han involucrado muchísimo y creo que acertaron mucho con el fichaje de Carlos, sinceramente. Además en los equipos que han hecho han primado mucho el grupo ante lo individual y es la clave de estos dos últimos años.

Y han conseguido enganchar a la gente. ¿Cuántos autógrafos y fotos les piden?

Sorprendentemente, muchos. Pero sorprendentemente. Es que salimos por Zaragoza a dar una vuelta y la gente nos para. Es algo que a mí no me había pasado en la vida en ninguna otra ciudad y ahora aquí, sí. Personalmente me gusta mucho porque la gente es muy cariñosa, muy respetuosa, te animan mucho y me gusta. Es verdad que me parece de coña poder decir esto, verbalizarlo. Pero es que nos está pasando y no deja de sorprenderte.

Sus partidos siempre tienen un tiempo extra en el que se quedan a atender a los aficionados. Y en la Fan Zone tienen colas.

Es verdad, cuando acaban los partidos hacemos la ronda y estamos 30 o 35 minutos atendiendo a la gente. Cuando estuve firmando con Leo tuvieron que venir a avisarnos porque empezaba el partido. Fue un día de récord también, la cola salía por la puerta. Todas esas cosas me abruman porque no estás acostumbrada. Te da mucho orgullo, satisfacción de que la gente te tenga tanto cariño.

Y las entradas que están consiguiendo, cuando menos gente viene superan los 3.000 aficionados.

El otro día vi los datos de todos los partidos y es una locura, la media es una locura. Creo que es algo que hemos conseguido nosotras como equipo, como club, pero también la gente tiene mucho que ver, que vienen, hacen el esfuerzo y se involucran tanto con nosotras.

¿Esta Copa puede suponer un espaldarazo a todo eso?

El otro día pensaba eso mismo, creo que sí, que hacer un buen papel en la Copa de la Reina, jugando en casa... A lo mejor viene gente que no vienen asiduamente o no tienen abono, y si les gusta, si se enganchan o viven el ambiente de una manera especial conseguimos que se enganchen. Es una presión o, mejor, una responsabilidad adicional que tenemos en ese sentido.

¿Algún favorito para el torneo?

La verdad es que ninguno. Es que podría decir Girona, Valencia... pero qué va, nadie ahora mismo. Creo que es la Copa más abierta de los últimos años. Hay un Gernika-Girona que lo veo súper abierto, el Barça con la buena temporada que está haciendo puede hacer cualquier cosa, el Estudiantes viene de ganar a Salamanca y a nosotras y va a jugar contra Valencia, también lo veo súper abierto. Y nosotras contra Araski... Son todos unos cuartos de final muy abiertos, entonces no veo un claro favorito. No me atrevo a hacer una quiniela.