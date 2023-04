Las campeonas vuelven a casa, al lugar de autos, donde hace una semana estaban haciendo historia con la primera Copa de la Reina de la historia del Casademont Zaragoza. Tras siete días de homenajes, con victoria por el camino en Tenerife, el conjunto de Carlos Cantero regresa al Príncipe Felipe este domingo a modo de despedida de la fase regular en casa. Recibe a las 19.00 horas al Embutidos Pajariel Bembibre en el último encuentro antes del playoff en la capital aragonesa, el penúltimo antes de echar el telón y que arranquen las eliminatorias por el título.

La Copa seguirá muy presente, no solo en el ánimo de los aficionados, sino que estará físicamente en el pabellón para que todos aquellos que lo deseen puedan verla y fotografiarse con ella. El conjunto aragonés no se juega nada en lo deportivo, tiene bien amarrada la cuarta posición que le dará ventaja de campo en la primera eliminatoria del playoff y solo está a la espera de saber quién será el quinto clasificado y, por tanto, su rival en esa ronda a ida y vuelta. Pero este equipo, que suma ya 20 victorias en la fase regular y que no para de subir su propio listón casi semana a semana, no querrá otra cosa que el triunfo ante su público y, además, seguir rodándose y cogiendo sensaciones de cara a esa fase final.

Enfrente tendrá a un Embutidos Pajariel Bembibre que está haciendo una gran temporada y que llega a las dos últimas jornadas de la fase regular con el objetivo de meterse entre las ocho mejores en dura pugna con Barça, Araski y Estudiantes, de quien les separa un único triunfo. La victoria es, por tanto, el único objetivo para las bercianas, con el que podrían redondear otro gran curso para ellas. En la última jornada, se jugarán el puesto con el Araski.