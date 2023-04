El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado tras la victoria de su equipo sobre el Gran Canaria (76-73) que habían sacado adelante un partido "muy difícil". "Lo que más lo define es el carácter, la rasmia. Hemos sacado un partido muy difícil que en ningún momento hemos tenido controlado ni hemos estado cómodos. Ellos estaban jugando mejor que nosotros las situaciones ofensivas. Menos mal que hemos dominado el rebote y eso nos ha permitido estar en el partido", ha añadido en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Fisac ha destacado la labor del pívot islandés Tryggvi Hlinason, del que ha dicho que tenía su admiración, para conseguir la victoria, así como la aportación de los jugadores pequeños cuya labor les había permitido tener la tranquilidad suficiente para jugar el final del partido "con la calidad que merece esta Liga".

"Muchísimo mérito de los jugadores haber sacado un partido que se estaba poniendo francamente difícil", ha apostillado. El técnico del equipo 'rojillo' ha analizado que en el tramo final su equipo había dejado de abusar del bote, que no les permitía jugar con ritmo, y que estaban sacando situaciones de tiro.

"Es verdad que no estábamos en un gran porcentaje de tiro y no tenemos ese gran porcentaje pero hemos metido esos dos triples que han sido absolutamente decisivos, pero sobre todo ha sido el cómo hemos jugado teniendo la paciencia de saber leer dónde queríamos atacar y hemos jugado los finales para atacar a quien queríamos y donde queríamos", ha analizado. Finalmente, ha resaltado que el equipo está "muy cerca" de la salvación aunque no es matemática.