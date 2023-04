El Casademont Zaragoza se presenta este domingo al mediodía en Murcia (12.30 horas) ante una nueva oportunidad. Una de oro, además. Con el descenso ya casi como una mala pesadilla de esta temporada de tan mal comienzo, el conjunto de Porfirio Fisac se mide a un rival directo, con el que empata a diez triunfos en la clasificación de la Liga Endesa en busca de un triunfo que le permita estar de lleno en la pelea por los puestos europeos e, incluso, soñar con la lucha por el octavo que ahora está a tres victorias si se dieran las circunstancias.

Es una situación muy parecida, por no decir idéntica, a la que el Casademont vivió hace dos jornadas en su visita al Bilbao Basket, de donde salió escaldado con una mala derrota. Ahí tiene el primer lugar de donde tomar referencias para no repetir sus errores y poder darle otro final a su viaje a Murcia, lo que podría al mismo tiempo darle otro rumbo a su temporada y enfocarla a objetivos que hace nada parecían una quimera.

Porfirio Fisac no podrá contar con Lucas Langarita ni con Justinian Jessup, con ese esguince de tobillo que parece complicarse. Sí estará en esta ocasión Aday Mara, añadiendo así más poderío al juego interior aragonés. Enfrente también habrá novedades porque Sito Alonso podrá hacer debutar al recién llegado Danilo Nikolic, ala-pívot fichado esta semana para sustituir a Ryan Luther. Alonso deberá elegir entre dos de sus tres extracomunitarios, Travis Trice, James Anderson y el también recién llegado Chris Chiozza. Este también debutaría en la ACB tras hacerlo entre semana en la Champions.

El conjunto murciano llega en un momento delicado de la temporada porque acaba de quedarse fuera de la competición europea al caer en la eliminatoria contra el Unicaja. Además, en la Liga cuenta con las mismas diez victorias que el Casademont, por lo que su objetivo es también tanto regresar a los torneos continentales como no descolgarse por la pelea por entrar en las eliminatorias por el título. El equipo de Sito Alonso solo ha ganado dos de sus últimos nueve partidos en la Liga Endesa y ahora que solo va a tener una competición querrá centrarse para enderezar ese rumbo.

Los precedentes

En la primera vuelta se impuso el UCAM Murcia, pero ese partido sirve de poca referencia porque el Casademont era otro equipo, aún dirigido por Martin Schiller e incapaz de ganar a nadie. Ahora el conjunto aragonés se muestra capaz de competir y ganar contra cualquiera, aunque su irregularidad, sus desconexiones, le han impedido ser todavía más sólido. Ahora llega tras una gran victoria en un partido muy complicado frente al Gran Canaria, en el que fue capaz de llevarse el triunfo en el último minuto y medio cuando parecía casi imposible. Por contra, el UCAM cayó en su último duelo frente al Obradoiro, además de en los dos partidos europeos que han supuesto su eliminación. Su última visita fue en la última jornada de la temporada pasada, en la que el Casademont se llevó el triunfo en uno de sus mejores partidos del curso.

El conjunto murciano ha hecho varios cambios en su plantilla en busca de una mejora que le permita estar más cerca de sus objetivos, después de subir el listón la temporada pasada con la clasificación para la Copa. McFadden es su jugador más efectivo con 12,8 puntos por partido, seguido muy de cerca por Travis Trice con 12,5. Un viejo conocido de la afición aragonesa, Nemanja Radovic, es otro de los jugadores importantes en el esquema de Sito Alonso con 10,4 puntos, 5,8 rebotes y 12,4 de valoración. Son los tres jugadores que promedian más de diez puntos y más de diez créditos de valoración por jornada. En las filas murcianas hay otro ex del Casademont Zaragoza, Tomás Bellas, que aporta 3,1 puntos y 2,3 asistencias en 19 minutos de media.