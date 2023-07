Comenzó el verano Lucas Langarita con una declaración de intenciones, asegurando que su deseo para el próximo curso era quedarse en el Casademont, ser jugador de la primera plantilla «a todos los efectos» y triunfar en el equipo de su ciudad. Sumado a ello, el joven aragonés también perseguía sumar un doblete de medallas con las categorías inferiores de la selección española.

No se puede quejar hasta ahora Langarita, ya que sus intenciones se están cumpliendo punto por punto. Hace poco más de 20 días el canterano del Casademont se proclamó campeón del mundo sub-19 con España en un torneo en el que tuvo un papel destacado en el combinado nacional aunque no tuvo su mejor día en la final con Francia. Una competición en la que no le pesó adoptar un rol más protagonista del que tuvo la pasada temporada en el equipo zaragozano y en la que demostró que quiere, y que está preparado, para más.

Seguro que los dirigentes y el equipo técnico del Casademont estuvieron pendientes de la actuación de una de sus perlas y ese desempeño pudo acabar convenciéndoles de que Langarita se había ganado por derecho propio un hueco en la rotación de Porfirio Fisac. Fue hace apenas una semana cuando esa decisión se hizo oficial y el canterano renovó su contrato con el club hasta 2027. «Lucas está demostrando la calidad suficiente como para que en el club seamos valientes y sigamos en esa misma línea de tener siempre un hueco abierto a gente de la cantera. Ha demostrado todos estos años que sigue creciendo y queremos que se adapte a lo que significa el máximo nivel, dando un paso adelante», aseguró el técnico segoviano una vez se anunció el acuerdo.

El reto de la vida adulta

Segundo deseo cumplido del verano para Langarita. Por el tercero está peleando esta misma semana. Junto a su compañero, y amigo, Aday Mara está disputando el Campeonato de Europa sub-18 con la selección española de la categoría. Precisamente del gigante aragonés, con pie y medio en América, tomará el relevo Lucas como máximo exponente de la cantera del Casademont. En esta competición busca Langarita su particular doblete veraniego. Y, a tenor del rendimiento hasta ahora de España en el torneo, en el que de nuevo está siendo protagonista, tiene muchas posibilidades de conseguir la segunda medalla y completar de esa manera un verano soñado.

Con la confianza que ha ganado en el periodo vacacional y tras el anuncio de su renovación, en septiembre llegará la hora de la verdad para Lucas Langarita. El zaragozano tendrá por delante el que será el mayor reto al que se ha enfrentado en su corta carrera, sentirse importante en el Casademont y que así lo considere Fisac.

Desde su debut con el primer equipo en la gran victoria ante el Real Madrid en el Felipe, el canterano alternó su participación con el filial de Liga EBA con sus esporádicas apariciones con los mayores. En total el joven aragonés disputó seis partidos en ACB en los que promedió 1,5 puntos en tan solo 5 minutos de juego. Escasos números para la ambición que demuestra un Langarita que, tras su sueño de verano, tendrá que hacerse grande para enfrentarse a la realidad de la vida adulta.