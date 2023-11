BELL-HAYNES (5). Superado

Fue el titular y no supo o no pudo hacer jugar al equipo, muy discreto en todas las facetas, no pudo hacer su juego.

SMITH (8). Jugón

Aunque a veces peca de individualista, su calidad le permite anotar desde todas las distancias, asistir y rebotear.

YUSTA (8). Líder

Otro partido muy sólido del capitán, que se ha asentado en el equipo. Fue de lo más regular y anotó 17 puntos.

SULEJMANOVIC (5). Excesivo

Muy desacertado en ataque, su ímpetu defensivo le llevó a cargarse de faltas muy pronto y solo pudo jugar diez minutos.

OKAFOR (6). Creciente

Fue de menos a más con el paso de los minutos, haciéndose importante en algunos momentos por dentro.

CINCIARINI (6). Claro

Con él en pista llegó la remontada y la victoria final, sus asistencias fueron importantes.

LANGARITA (-). Multiusos

Salió de escolta y luego estuvo de base, en los peores momentos del equipo.

GONZÁLEZ (5). Discreto

Esta vez solo estuvo cinco minutos en pista y pudo aportar poco al equipo.

MENCÍA (5). Perdido

El interior sirvió de poco al equipo, no tira de tres y no se hizo fuerte por dentro.

GIELO (7). Útil

Sus dos triples desde la esquina fueron claves para que el equipo le diera la vuelta al partido.

KRAVIC (7). Solvente

Sin hacer mucho ruido, terminó con 7 puntos y 14 de valoración en solo 15 minutos de juego.

TRAORÉ (-). Inédito

El canterano volvió a sentarse en el banquillo pero no tuvo la oportunidad de jugar.