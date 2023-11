Porfirio Fisac ha explicado tras la derrota de su equipo contra el Dreamland Gran Canaria (94-101) que el acierto en la línea de tres puntos del equipo insular le había permitido sacar el partido adelante. «En los momentos calientes el acierto desde el triple nos ha mermado», ha dicho en la rueda de prensa posterior al encuentro.

«Hemos peleado en todo momento y no puedo reprochar nada a mis jugadores. Hemos tenido fallos en los tiros libres y problemas con nuestro rebote defensivo. Me voy dolido por haber perdido, pero no por el trabajo de los jugadores», ha destacado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Fisac ha valorado que se habían enfrentado a un equipo «muy inteligente» que cuenta con la ventaja de que su plantilla es casi la misma desde hace cuatro años y que eso les permite tener «las ideas claras».

El preparador segoviano ha explicado que había ordenado defensas alternativas para intentar poner en problemas a los ataques de su rival porque no se puede dejar que se acostumbre a la misma situación defensiva ya que el Gran Canaria es «uno de los equipos mas listos de la Liga», pero que no habían podido ganar.