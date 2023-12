Porfirio Fisac estaba orgulloso del trabajo de sus jugadores, de no dejar de creer y pelear hasta la victoria final. «Hoy ha habido un cambio de tendencia en el tercer cuarto donde hemos sido capaces de ajustar en defensa y poder limitar un poco. Ha habido un cambio de acierto que ha cambiado el panorama y nos ha hecho jugar con más tranquilidad y, parece mentira, con más solvencia para anotar», comenzó su análisis el preparador segoviano. «Yo lo que creo es que (no sé qué le ha pasado a Lenovo Tenerife...) los jugadores que tengo ahora mismo, con sus carencias, un roster corto y su juventud, no se han entregado ningún día. Siempre ha competido. Sabía que no se iba a entregar el equipo y nuestra visión de creer que podíamos ganar ha coincidido con la perspectiva negativa de Tenerife de que no estaban entrando los tiros», continuó Fisac.

Watt fue una de las claves del partido, pero el técnico espera más de él. «Watt ha jugado esa parte final a un muy buen nivel pero la primera parte la ha regalado. Quiero que juegue a ese nivel 40 minutos pero es verdad que ha sido determinante en esa parte». Lo que no cambia es el discurso del segoviano. «Estamos para no descender, que nadie se equivoque: tenemos lo que tenemos. Hemos tenido muchos percances y las circunstancias nos han marcado ese camino y nos estamos reconstruyendo. Llevamos 4 partidos ganados pero que nadie se equivoque. Nadie me va a cambiar el objetivo", concluyó.