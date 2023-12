Por el momento no habrá más salidas en el Casademont Zaragoza. Los dos jugadores que tenían cláusulas en su contrato para abandonar el club en diciembre no lo harán y tanto Dejan Kravic como Tomasz Gielo continuarán hasta el final de la temporada. Así lo ha asegurado este miércoles Porfirio Fisac, en la previa del enfrentamiento contra el Morabanc Andorra. "Si no había ninguna notificación, los dos quedaban renovados hasta final de temporada. En ambos casos van a seguir hasta final de curso, no quiero que ninguno de los dos se me vaya", ha dicho el técnico.

Dejan Kravic fichó en verano y es uno de los pocos jugadores de la plantilla que pudo completar la pretemporada con normalidad a las órdenes de Porfirio Fisac. Pero el juego interior del equipo iba a estar condicionado por Jahlil Okafor, que aterrizó en la capital aragonesa en la recta final de la recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles que le había tenido sin jugar desde diciembre de 2022. Además, el club apostó por Mitchell Watt, pero su llegada se iba a posponer a septiembre porque estaba jugando en China. Así que Kravic firmó con una opción de corte en octubre que no se ejecutó. Al contrario, se renovó su contrato hasta diciembre porque entonces, el día 20, cambiaban las condiciones de salida de Okafor. Finalmente, el que fuera número 3 del draft de la NBA salió antes de esa fecha rumbo a China para firmar un contrato millonario y Porfirio Fisac se ha quedado con Kravic y Watt como cincos con muy buenos resultados. Por su parte, Tomasz Gielo llegó al Casademont ante la baja de Borisa Simanic, que perdió un riñón después de sufrir un codazo durante la disputa del Mundial. También firmó un contrato temporal, hasta diciembre, a la expectativa de lo que pudiera ocurrir con el ala-pívot serbio. Su recuperación va bien pero su regreso a las pistas no será a corto plazo. Simanic se someterá a nuevas pruebas en enero para ver qué rumbo tomar, así que el Casademont ha optado por continuar con Gielo hasta final de curso. Compartirá puesto con Sulejmanovic y con Mencía, aunque este ocupa plaza de extracomunitario y eso limita su presencia en la Liga ACB.