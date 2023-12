¿Cuál es su estado de ánimo después de cuatro victorias seguidas?

La verdad es que es un año que me he sentido muy a gusto con los jugadores que hemos estado y con el club. Cuando lo estábamos pasando mal desde el club no queríamos ninguna de estas perspectivas así que teníamos las ideas muy claras. Siempre he tenido la claridad de estar a lo que estamos. También es verdad que ahora el mercado no nos está dejando movernos como nos hubiera gustado y ahora mismo lo más importante es que los jugadores, sobre todo un grupo importante, están dando un pasazo adelante, no un paso. Están jugando a un grandísimo nivel y eso hace que estemos un poco más cómodos de lo que me gustaría entrenando y un poco más relajados de lo que me gustaría trabajando.

¿Lo ha pasado mal?

No, le prometo que he disfrutado mucho. Porque ser entrenador significa conseguir superar las dificultades. He disfrutado de todas estas dificultades. Tengo un grupo de muchachos que son extraordinarios, por ética de trabajo, de actitud. Con todas esas circunstancias, que nadie quería y que hemos intentado desde el club que no sucedieran, me he sentido muy a gusto, disfruto trabajando. No soy un entrenador que solo disfruta ganando. Disfruto con el día a día y es lo que más me llena el corazón.

¿Había vivido algo similar?

Nunca. Lo que sí tenía el miedo, y lo sigo teniendo y por eso soy tan claro a la hora de identificar nuestra situación. Porque en el mercado no hay jugadores. En dos horas tuvimos la oportunidad de fichar a McFadden y esto puede aparecer, pero ahora mismo no existe. Entonces, cualquier percance que tengamos, cualquier bajón que tengamos no tenemos esa capacidad de rotar. Por eso ahora mismo estoy con mucha preocupación de cara al futuro. También es un poco mi forma de ser.