Todo le salió a pedir de boca al Casademont Zaragoza frente al Estudiantes. Sumó su decimosexta victoria de la temporada (79-59), sigue a la estela del Valencia, tuvo un encuentro plácido del que disfrutaron los más de 4.000 espectadores del Príncipe Felipe, ninguna jugadora salió dañada y, además, Carlos Cantero pudo repartir minutos y esfuerzos pensando en el Lublin.

Porque una cosa es darle la importancia que tiene el partido de Euroliga, no asumir ningún riesgo, y otra dejar de ser un equipo competitivo o renunciar a ganar un partido. Ese no es el Casademont Zaragoza y no lo fue frente al Estudiantes, que sufrió la versión más disfrutona, acertada y aplastante del conjunto de Carlos Cantero. Solo tres jugadoras pasaron de los 20 minutos de juego, Gulbe fue la máxima anotadora (17), seguida de Fiebich (16) y hubo ovaciones para todas.

El quinteto inicial fue toda una declaración de intenciones, lo importante llega mañana. Pero liderado por Leo Fiebich, el Casademont comenzó mandando con un gran acierto en general y de tres en particular que le llevó a un 12-6 en poco menos de cuatro minutos. El Estudiantes reaccionó bien con un parcial de 0-7 que devolvió una igualdad al partido que se mantuvo hasta el final del primer cuarto porque ambos equipos redujeron bastante sus porcentajes de acierto (19-18).

Cuatro triples consecutivos dispararon al Casademont Zaragoza al inicio del segundo cuarto, de nuevo con Fiebich muy inspirada pero también con un buen trabajo de Gulbe por dentro o de Pivec en el rebote. El conjunto aragonés se marchó hasta los 15 puntos de diferencia (39-24) frente aun Estudiantes que no encontraba la manera de anotar, errando varias acciones debajo del aro. Con 5/9 en triples (15 de los 25 puntos), el Casademont llegó al descanso con el partido bajo control (44-30).

El tercer cuarto comenzó con una nueva máxima (46-30) pero trajo consigo un principio de relajación en el conjunto aragonés que permitió al Estudiantes ver una puerta abierta al ponerse a diez (46-36). El Casademont superó unos minutos de precipitación y errores para volver a tomar las riendas del partido y sumar nuevas máximas ventajas que llegaron a los 19 puntos (60-41). El Estudiantes lo intentaba con una enchufada Méndez pero con parciales insuficientes como para hacer daño al Casademont, que afrontó el parcial definitivo con una buena renta (60-43).

Un parcial que sirvió para aumentar el festival de triples y de anotación del conjunto aragonés, que llegó a los 29 puntos de distancia (76-47). «Saca a Urdiain», empezó a cantar el pabellón y Carlos Cantero, sonriendo, dio gusto al público con la canterana. El partido estaba más que acabado y lo hizo con las mejores sensaciones posibles para el Casademont Zaragoza, que ahora ya puede pensar única y exclusivamente en el Lublin y en ser uno de los ocho mejores equipos de Europa.