Este viernes, el Casademont Zaragoza busca cerrar una semana histórica arrebatándole el primer puesto de Liga al Valencia Basket. Las rojillas vienen totalmente enchufadas en competición regular con una racha de cuatro victorias, y lo tienen todo de cara para hacer un gran encuentro en Valencia. Esta situación, unida a la motivación tras la clasificación para cuartos de la Euroliga ganando por casi 40 puntos al Lublin, pueden ser claves para que el Casademont alargue esta buena dinámica que atraviesa y se sitúe líder de la Liga Endesa Femenina.

Ganar al Valencia sería colocar la guinda al pastel en un gran inicio de año del Casademont Zaragoza, y su entrenador Carlos Cantero afirmó que sus jugadoras ya están mentalizadas para el próximo choque tras la victoria frente al Lublin: "La euforia ya ha pasado, ya celebramos después del partido. Di ayer un día libre para poder celebrarlo, pero ya hemos hecho sesión de vídeo y están listas para el partido".

Su rival, el Valencia Basket, llega en la situación opuesta a las aragonesas. El conjunto valenciano, a pesar de su victoria frente al Schio, fue eliminado de la Euroliga debido al triunfo del Casademont. Este partido puede suponer una especie de revancha para redimirse de la eliminación europea y poner algo de tierra de por medio en la tabla. En el duelo de la primera vuelta, disputado hace poco más de un mes, las taronjas se lo llevaron por 54-70, en un momento en el que llegaron a encadenar diez victorias seguidas en Liga. Además, el equipo visita la Fonteta con un reto por delante, ganar por primera vez en la cancha del Valencia: "No hay que pensar que nunca se ha ganado allí o no, sabemos que es un rival difícil, tanto en su casa como fuera, que si juegan al máximo nivel va a ser muy complicado para nosotros igualar la intensidad como han sufrido todos los equipos en las últimas tres jornadas de Euroliga".

Tras varios choques contra las valencianas, tanto en Liga como en Europa, Cantero tiene en mente qué errores no cometer para someter al rival: "Somos equipos que nos conocemos, que nos ganan por el uno contra uno, por el ritmo, por la intensidad porque nos provocan pérdidas, por no empezar bien los sistemas, nos cogen los rebotes... Entonces no es un tema táctico si no que son detalles de responsabilidad individual y de ritmo de partido, ahí está la clave".

Este es el último partido antes del parón de selecciones por el Preolímpico, y llega en un gran momento para el Casademont, aunque con cierto desgaste físico: "Vienen cuando vienen, ahora es un buen momento porque, aunque las jugadoras que están más cansadas son las que se van con sus selecciones, pueden utilizarlo para pensar en otras cosas, en otros sistemas, en otras compañeras y dinámicas y vuelvan sanas y listas para volver a competir", afirmó Cantero.

Pero el equipo llega a Valencia con una baja, la de Serena-Lynn Geldof: "Se ha ido a casa por un tema familiar y no la tendremos disponible. Quiero agradecerle que estuvo aquí en el partido del martes y el domingo, sabiendo que eran importantes". Además, el técnico confía en que durante el parón no se produzcan lesiones: "Siempre estamos cruzando los dedos en ese aspecto. Pero también muy ilusionado por ellas porque es un Preolímpico que son competiciones importantes donde a ellas les apetece mucho estar y tienen que ir allí para ganarse un puesto, dar la cara y competir".