El buen tiempo animaba durante las últimas semanas a apurar el rato del parque de la mano de los más pequeños con vista ya a las vacaciones escolares de verano. Así lo hicieron un par de amigas con sus respectivos hijos el pasado miércoles 11 de mayo en el parque de la plaza de Nuestra Señora de las Nieves en Zaragoza hasta que un cincuentón borracho se acercó a ellas, comenzó a perseguirlas mientras les agarraba del brazo y les decía que quería vivir con ellas. No solo eso, sino que cuando estas dos jóvenes fueron a pedir auxilio al cuartel de la Guardia Civil de Casablanca, el individuo agredió a uno de los agentes que salió en su ayuda, defendido ahora por el abogado del sindicato Jucil, Marco Antonio Navarro. Por estos hechos fue detenido este hombre de 57 años, identificado bajo las iniciales de A. A. C. M. y de nacionalidad española.

Los hechos se remontan a última hora de la tarde del 10 de mayo, en torno a las 19.00 horas, cuando las dos mujeres se encontraban en el parque con sus hijos. En un momento dado, el luego detenido se les acercó para tratar de entablar conversación pero, como vieron que presentaba un gran estado de embriaguez, no quisieron saber nada y se apartaron de la zona. Sin embargo, él no cejó en su empeño y comenzó a perseguirlas por la plaza del parque mientras les decía que quería vivir con ellas.

Vista su actitud, llegaron a amenazarle con llamar a la Policía y obtuvieron por respuesta un «me da igual»; el miedo se acabó apoderando de ellas, por lo que no dudaron en marcharse del parque para tratar de refugiarse en el portal del edificio donde reside una de ellas hasta que su marido bajara a ayudarles. No lo consiguieron porque se interpuso en medio a la altura de la entrada al inmueble.

Poco después bajó al rellano el marido de una de estas dos mujeres, si bien no pudo calmar a este individuo que todavía se puso más agresivo intentando tocar a una de ellas. Tal era la desesperación ante esta incrédula situación que una de las víctimas decidió acudir a pedir auxilio al Cuartel de Casablanca de la Guardia Civil.

Un primer agente de la Benemérita salió en su ayuda, aconsejándole que entrara en las dependencias para ponerse a salvo y pedir ayuda a otros guardias mientras él marchaba al lugar de los hechos. Allí solicitó al susodicho que se marchara inmediatamente pero le respondió agarrándole del cuello, le propinó varias patadas y le tiró al suelo. Forcejearon hasta que los dos agentes que se encontraban de camino consiguieron separarle.

No es la primera vez que A. A. C. M. se ve involucrado en episodios de similares características al relatado, ya que en su currículum delictivo acumula un par de antecedentes como autor de un delito de atentado contra la autoridad; uno en 2012 y el otro en enero de este mismo año.