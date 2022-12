Guardando las distancias: Un nacimiento esperanzador

Hace unos años, no muchos, llegaban noticias de que en Estados Unidos existía una plataforma que se llamaba Netflix y de que la gente pagaba por ver contenidos culturales en 'streaming'. Por aquel entonces, para ser sinceros, no era procedente ni poner la palabra 'streaming' en los artículos sin explicar a qué nos referíamos con esa palabra anglosajona. En esos años, en España campaba a sus anchas la piratería que cada vez iba a más y los creadores culturales estaban un poco desesperados tratando de frenarla. Nadie, y cuando digo nadie, es nadie, confiaba en que algo como Netflix funcionara en España. De hecho, aunque no lo confirmó nunca la plataforma, se dijo que si tardó tanto en desembarcar en nuestro país era por ese motivo.

La situación en la actualidad casi no hace falta ni explicarla. No solo Netflix ha encontrado su nicho de mercado sino que también han encontrado su oportunidad otras plataformas como HBO o Amazon Prime o la propia Movistar+ e incluso alguna menos comercial como Filmin (loable su apuesta por el cine independiente cuando peor pintaban las cosas para la industria). Con más o menos aciertos, con mayor o menor rentabilidad, todas han encontrado su espacio en el complicado panorama español y, a día de hoy, la piratería (que sigue existiendo) está en números mínimos. Hablo del audiovisual, en la música la irrupción de Spotify u otras como Deezer o Amazon Music ha hecho que ya nadie quiera descargar música aunque por contra la caída de la venta de cedés está en mínimos históricos, aunque ese es otro problema mucho más amplio. Así, es un hecho que el contenido cultural (al menos, el audiovisual) ha conseguido facilitar (por definirlo de alguna forma) las cosas al espectador para que no le compense la piratería. No tengo muy claro si se le ha convencido también de que es necesaria la retribución a los creadores pero, el hecho, es que ahora las plataformas han conseguido canalizar la obviedad de que todo el mundo debe poder monetizar su trabajo. Una nueva propuesta Ahora, con el mercado más o menos consolidado (pánico me da mencionar esta palabra en un mundo tan cambiante como el que vivimos), acaba de irrumpir una plataforma más al amparo de CaixaBank, CaixaForum+. Esta misma semana se ha presentado en un acto por todo lo alto y llega con la intención de convertirse en un referente más en el sector y, al menos de momento, con acceso gratuito a los espectadores. La oferta con la que arranca ya es de grandes quilates. Y es de esperar que vaya creciendo. Sobre todo es abrumadora porque apuesta por contenidos que quizá hasta ahora mismo no era sencillo encontrar en casi ningún otro lado, por no hablar de su apuesta por la producción propia. Documentales, podcasts, ópera, danza, artes escénicas, moda y diseño, ciencia... Me gustaría poder recomendar algo, pero creo que lo mejor es que cada uno se cree su propio camino en la plataforma, que bucee y, simplemente, descubra y disfrute. Esperemos que sea una oferta para muchos años porque si de algo estoy seguro es que las propuestas culturales nunca son suficientes. Ahora el balón está en nuestro tejado. ¿Nos interesará lo suficiente para que se pueda sostener la apuesta? Hace una década la respuesta sería clara y contundente, No. A día de hoy, yo tengo la esperanza (seguridad no, ya perdonarán) de que sí. El tiempo dictará sentencia.