La escritora Laura Ferrero acudió a la ciudad de Zaragoza el pasado jueves para presentar su nuevo libro 'Los Astronautas' (Alfaguara), una novela que busca realizar un viaje a los confines del espacio familiar, del que no sabemos si podemos volver y si llegaremos a ser los mismos que se fueron.

¿Qué expectativas tiene con la acogida del libro en Zaragoza?

Pues la verdad es que no lo sé, veo las expectativas con mucha incertidumbre al ser una ciudad que no conozco mucho. Y aunque es un pensamiento que está presente en todo momento en tu cabeza, sí que es cierto que estoy muy contenta de estar aquí.

¿Tiene en mente algún mensaje en concreto que le gustaría que llegase a los lectores con este libro?

Que el libro actuase como un espejo para ellos y generase una conversación y reflexión internas. Creo que eso es lo mejor que le puede pasar a un libro de este tipo: reflexionar sobre temas como las familias, las separaciones o cómo ha ido cambiando nuestro país desde los años 80.

¿Cómo surgió la idea de la obra?

Pues la idea surge cuando, hace cinco años, veo una foto de mis padres conmigo. Ellos se separaron cuando yo era pequeña y siempre pivotaba entre estas dos familias durante mi infancia. Fue en ese momento cuando apareció una reflexión en mi cabeza: cómo era posible que me hubiese pasado toda la vida hablando de familias cuando yo no sabía casi nada de la mía. En ese momento de lucidez, intenté ahondar en mi familia con una investigación personal, pero no conseguí una versión estable que no se contradijera.

¿Intentó continuar con su investigación?

Durante unos años abandoné la búsqueda, y acabé retomándola en parte por medio de 'Los astronautas', con esta especie de rodeo poético que fantasea con el espacio.

En cierta manera, ¿se podría decir que el libro es autobiográfico?

El inicio de la obra es completamente autobiográfico, aunque luego la ficción ha tomado parte para que la historia vaya por otras rutas.

En este caso, el término ‘astronauta’ tiene varios significados claroscuros: enmascara a Jaume, el padre de la narradora, habla de los sueños de la protagonista y, al mismo tiempo, también actúa como un sinónimo de ‘verdadera soledad’.

Cuando tú quieres contar la realidad, y vas revisando el material que tienes disponible, puedes acabar contándola. Pero yo no la tenía en ese momento, por lo que decidí darle esa ambigüedad al término, cómo se puede usar como una palabra de ficción para contar el estado del mundo de una manera más amable al mismo tiempo que describe una vida solitaria.

«He hablado de familias casi toda mi vida, cuando yo apenas conocía a la mía propia»

Una frase de la narradora que destaca en el libro es «enamorarse para mi padre significa no estar aburrido, la novedad, el deseo de volver a viajar y no tener una hija».

Con esa frase intento reflexionar sobre las personas que eran mis padres antes de tenerme: qué era lo que buscaban en la vida, quiénes eran cuando eran adolescentes, qué era para ellos enamorarse y desenamorarse. No de la forma utópica en la que la televisión y el cine nos lo ha enseñado, sino la perspectiva personal que ellos dos tenían. Preguntas universales que, en algún momento, nos hemos hecho todos.

La televisión no ha ayudado a dar la representación más real del amor, ¿no?

Nos han dado representaciones que hemos ido heredando entre cada generación. Hemos crecido con Disney y con Hollywood, que han estado marcando los sentimientos y momentos que nos tenemos que ir encontrando supuestamente. Hay veces en las que queremos vivir una versión cinematográfica de la vida, y la vida es mucho más que eso. Hay un factor de azar y espontaneidad que no vemos nunca en la pantalla.

¿Existe un desapego u experiencia traumática en la protagonista con respecto a la relación con su padre?

Yo diría que no. Al final, ella está inspirada en mí y yo a mi padre lo quiero mucho. Es una persona por la que siempre he sentido mucho cariño y respeto. Además, yo y mi padre hemos sido siempre como dos gotas de agua físicamente hablando. Entonces resultaba curioso que, en cierta manera, mi padre no se hubiese ido nunca. Ya que esa similitud física vivía conmigo en todo momento. A mí no me producía rechazo, sino que me parecía algo divertido.

Otra frase que llama la atención es que «los astronautas tenían que aprender a vivir en la gravedad porque aquí, en la Tierra, las cosas pesaban más». Debían volver al mundo real.

Los astronautas siempre tienen que irse muy lejos. Pero cuando vuelven aquí no son capaces de contar esa experiencia del todo. Ese tipo de momentos cruciales determinan nuestra perspectiva de la vida, sea como astronauta o en cualquier otra profesión, pero es algo que uno debe experimentar por sí solo y que no puede imaginarse por mucho que se lo cuenten.

«A veces queremos vivir una versión cinematográfica de la vida, y la vida es más que eso»

¿Usted cree que todos somos «astronautas» en algún momento de nuestra vida?

Creo que todos nos hemos sentido como esos astronautas que volvían sin poder contar con palabras lo que habían visto, con esa soledad absoluta durante meses mientras orbitan alrededor de la Tierra. ¿Qué mayor soledad hay que la de un astronauta, por muy mitificado que esté su trabajo? Todos nos hemos sentido solos, aislados y alejados del mundo en algún momento.

¿Qué es para usted la familia?

Me gusta pensar que es un lugar de seguridad, una ubicación abstracta, ya que las personas pueden ser un refugio emocional, en el que te sientes cómodo y al que siempre puedes volver cuando pasas un mal momento.