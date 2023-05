La Feria del Libro de Zaragoza aterriza por segundo año consecutivo en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Tras varios años celebrándose en la plaza del Pilar, los organizadores de la cita (la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza, Copeli) decidieron el año pasado mudarse puntualmente al pulmón verde de la capital aragonesa. La experiencia fue tan satisfactoria que en este 2023 han apostado por repetir ubicación, así que el paseo principal del parque (el de San Sebastián) se convertirá en una auténtica fiesta de la lectura del 3 al 11 de junio.

La feria se inaugurará este sábado con el tradicional pregón (todavía se desconoce quién lo leerá) y reunirá a un total de 50 expositores entre editoriales, librerías e instituciones públicas. Estarán presentes editoriales aragonesas como Prames, Doce Robles, Olifante o Xordica y librerías zaragozanas como Antígona, París, la Central o Siglo XXI. Todos ellos traerán hasta el parque a cientos de escritores que firmarán ejemplares y charlarán con sus lectores.

Ya han confirmado su asistencia autores tan conocidos como José Luis Corral, Ana Alcolea, Luis Zueco, Roberto Malo, Magdalena Lasala, Gabriel Sopeña y Juan Bolea. El horario de las firmas ya puede consultarse en feriadellibrodezaragoza.com, donde en las próximas fechas se detallarán todas las actividades previstas.

Cabe recordar que Copeli organizó el año pasado un completo programa con cuentacuentos, talleres, teatro de títeres, conciertos, recitales de poesía y hasta batallas de gallos.

La programación detallada de la feria, que abrirá de lunes a viernes de 18.00 a 21.30 horas y los sábados y domingos de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas, se presentará este jueves en la capital aragonesa con la presencia de los responsables de la Comisión Permanente del Libro de Zaragoza.

Diferentes emplazamientos

Tras un buen número de años en Gran Vía, la Feria del libro de Zaragoza decidió trasladarse hace tiempo a la plaza del Pilar buscando encontrarse con los lectores y visitantes que pasaran por ese céntrico emplazamiento. El año pasado, la apuesta cambió y se decidió buscar un sitio más agradable para todos, con más zona ajardinada y huyendo quizá de tanto cemento de la plaza del Pilar que, además, provocaba en algunos momentos jornadas de mucho calor. Dado el resultado cosechado en esa edición, Copeli ha decidido continuar con la apuesta y este 2023 el parque también se llenará de libros.

No será la primera vez que lo haga porque el Día del Libro ya tuvo que celebrarse ahí en el año 2021 debido a la pandemia, una cita en la que el mayor problema fueron las filas que se registraron para acceder al recinto. Sin embargo, en la pasada edición de la feria ya no hubo aforo restringido y los visitantes pudieron pasear tranquilamente porque no había vallas.

Desde hace años, la feria, que está patrocinada por la DGA, el Ayuntamiento de Zaragoza y la DPZ, se ha convertido en la segunda cita literaria más importante de la ciudad después precisamente del 23 de abril, cuando las librerías y editoriales consiguen una parte importante de su facturación anual.

La que ya se está celebrando es la Feria del Libro de Huesca, que este año se está desarrollando del 26 de mayo al 4 de junio en la Plaza López Allué. La 39 edición va a congregar a 60 autores aragoneses y del resto del territorio nacional. La feria está organizada por la Asociación Provincial de Librerías de Huesca con el patrocinio del Gobierno de Aragón, la DPH y el Ayuntamiento de Huesca.