Cuando una persona empieza un nuevo proyecto, generalmente suele mencionar lo que hará cuando salga bien. Ya sea la compra de una casa, de un coche o el inicio de un nuevo trabajo. Sin embargo, ya sea por miedo o por negación, apenas suele manifestar qué pasaría si la cosa terminase mal. Esto es lo que los hermanos Raúl (1981) e Íñigo Franco (1975) representan a través de su novela gráfica '¿Y si sale mal?' (Plan B). Con Raúl al mando del guion e Íñigo de los dibujos, se cuenta la historia del primero y su mujer, Bea, quienes estaban esperando un segundo hijo en el año 2012.

A los 5 meses de gestación, un funesto chequeo acabó detectando una malformación fetal, que provocó que todo el mundo que habían planificado se viniera abajo con una simple ecografía. Tras una larga deliberación junto a sus médicos, decidieron que lo mejor era realizar un aborto. Sin embargo, el dolor seguía ahí para Raúl y necesitaba salir de alguna manera, en este caso, con su hermano como paladín y acompañante. Esta es la historia de Raúl y Bea, marcado como un tema tabú por la sociedad en ocasiones, pero que muestra cómo a veces la mejor cura son las palabras y, sobre todo, enfrentarse a la verdad.

El libro comienza con esta frase: ‘La vida es complicarse la vida’. ¿Qué querían representar con ella?

Raúl Franco. Es una frase que le digo siempre a mi mujer cuando tenemos algún problema. Para mí, la vida es hacer cosas, arriesgarse ante las incertidumbres. Tal y como era este embarazo, pues era volver a una vida de biberones y pañales. Una complicación.

Íñigo Franco Es una frase que le gusta a todos los lectores. Y que, en parte, va enlazada a una frase de mi cosecha: ‘¿Sabes lo que es tener que ser el fuerte cuando eres el más débil?’. Es una referencia a la masculinidad frágil, con la que todos los lectores que han pasado por esto se han identificado. Han estado destrozados, y necesitaban que alguien les ayudase. No que ellos tuvieran que confortar al resto al ser los hombres de la familia.

¿Por qué decidieron crear este libro?

R. F. La obra nace a raíz de una necesidad vital que yo tenía para sacar mis emociones. Una tarde, empecé a escribir el guion de esta historia. Se lo enseñé a mi hermano en diciembre de 2017, y él se ofreció a realizar el dibujado, pues lo veía como una obra con mucho potencial. Era algo que no se había contado nunca y qué mejor que hacerlo en formato cómic, pues es un género con el que los dos nos habíamos criado.

¿Y cómo reaccionó su entorno cuando les hablaban del proyecto?

R. F. En el caso de Bea yo quería que estuviese de acuerdo. Ella me animó a hacerlo, y yo siempre le voy a estar agradecido por haberlo hecho. El resto de mi círculo hacían referencia a nuestra valentía a la hora de contar esto. Resulta sorprendente lo tabú que puede ser hablar de estos temas, a decir verdad.

¿Se silencian demasiado?

R. F. Es algo que no se cuenta y pasa a diario mucho más cerca de lo que pensamos. De hecho, recuerdo una anécdota que ocurrió en la presentación de la Feria del Libro en Lanzarote. Se nos acercaron dos chicas de la asociación de duelo perinatal MAGMA. Y nos contaron que la Seguridad Social les derivaba a ellas los casos de duelo perinatal, ya que en casi todas las Comunidades Autónomas no existe ningún órgano oficial que ayude a sobrepasar sus problemas a esas mujeres y a esos hombres.

¿Qué sienten ahora con el libro ya publicado?

R.F. Es increíble todo lo que está sucediendo, jamás llegué a pensar que esto podría suceder. Da mucho orgullo y felicidad.

I. F. Nos ha llevado casi cuatro años realizar esta obra. Yo siento especial ilusión por todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Y más sabiendo que, por diferentes motivos, acabé retrasando el desarrollo del cómic.

«Estas situaciones de aborto ocurren a diario, y en entornos mucho más cercanos de lo que pensamos» Raúl Franco

¿A qué se debía?

I. F. Eran varias razones: me provocaba un dolor tremendo tener que hacer recordar a mi hermano todo el proceso del aborto. En mis 48 años de vida, esta ha sido una de las tres peores cosas que me han pasado. Asimismo, consideraba que no estaba expresando toda la esencia que mi hermano me había plasmado en sus recuerdos. Estaba molesto conmigo mismo, hasta el propio Antonio Altarriba estaba motivado por un cómic de este tipo, y nos había animado a presentar la obra y publicarla. No podía dejar el proyecto así.

«Para Antonio Altarriba, mi hermano y cuñada eran todo unos superhéroes» Íñigo Franco

¿Y qué solución le puso?

I. F. Removí las 72 páginas que llevaba hechas y empecé de cero. Pasé de un estilo realista a un dibujado más simple, que representase con una monocromía en las páginas las emociones de mi hermano y mi cuñada. Asimismo, decidí plantar una fecha límite: el 24 de diciembre de 2021. Quería que esto fuese un regalo de Navidades para Raúl. Y así fue, Papá Noel le acabó haciendo una visita.

Una visita que también incluyó el pequeño toque de Altarriba, ¿no es así?

I. F. Era lo menos que yo podía hacer tras haber retrasado tanto la salida del libro. Le pedí personalmente si podía escribir el prólogo de la obra, y él aceptó con gusto. Nosotros quedamos encantados con sus palabras, sobre todo cuando mencionaba que para él los verdaderos superhéroes eran tanto mi hermano como mi cuñada.