La música siempre tiene ese efecto transgresor de poder atravesar cualquier frontera. Sin embargo, existen ocasiones en las que el entusiasmo de una persona por querer tocar, por querer convertirse en músico, no llega a ser suficiente si esta no cuenta con los recursos necesarios. Este es el caso de muchos niños que habitan los entornos rurales de Aragón, territorio cada vez más afectado por la afección de la España Vaciada, que conlleva una desconexión con los recursos que ofrecen las grandes ciudades, como puede ser la oferta de material y formación musical.

La pandemia mundial acrecentó este efecto tras infligir un duro golpe al sector musical y del espectáculo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, una humilde iniciativa llegada de la mano de los músicos Daniel Escolano y Leo Susana aterrizó sobre la población de Fiscal, en Huesca. Así nació la Ara River Band, cuyo nombre rinde homenaje al río colindante a la localidad oscense. Según cuenta Escolano, todo comenzó cuando "Leo y yo juntamos a unos cuantos niños para montar este pequeño proyecto en el pueblo. Queríamos buscar alguna alternativa de entretenimiento en plena pandemia, dado el ocio prácticamente nulo que había en ese momento".

Los comienzos fueron complicados, teniendo que realizar las clases a través de videollamadas. Los problemas de conexión, sumado a la inexperiencia completa de los alumnos, dificultaba en ocasiones la tarea, aunque "no le restaba diversión, sino que se convirtió en una oportunidad de oro para ellos. Si no hubiese sido por esto, muchos de estos niños jamás habrían cogido un bajo eléctrico o una batería", tal y como asegura el también director del proyecto Jazz for Kids, que ya le ha concedido cierta experiencia pedagógica.

Ahora, tres años después, la banda se compone de seis jóvenes músicos, comprendidos entre los 9 y los 12 años, que usan semanalmente la Biblioteca de Fiscal como sala de ensayos para su amplio repertorio de pop y rock. Dentro de este, se incluyen temas muy variados, desde el icónico 'Sweet Child O’Mine' de los Guns N’ Roses hasta el refrescante 'Con Altura' de Rosalía. Su ritmo de trabajo es bastante celérico, ya que se encuentran solicitados en bastantes fiestas y eventos culturales del verano, con lo que llegan a hacer "hasta cuatro conciertos al mes, poniendo varias limitaciones a los chicos al ser ya bastante trabajo para ellos. Hemos podido actuar en sitios como Ansó, Broto, Biescas e, incluso, Madrid", según palabras del cofundador del proyecto.

Asimismo, como ha querido enfatizar el aragonés de 44 años, sus conciertos tratan de enfocarse sobre todo en el entorno más hogareño y rural: "Gracias a este movimiento, la banda está siendo una inspiración muy atractiva para muchos niños del Valle de Ordesa, los está motivando a querer sumarse a la propuesta", declara con orgullo el también contrabajista.

Efecto de expansión

De esta forma, la iniciativa también pretende tener un efecto de expansión con el que puedan salir proyectos similares, según confiesa Escolano. "Hay todavía mucho trabajo que hacer en este entorno, quién sabe cuántos niños con talento oculto existen en este entorno sin poder explotar su potencial. Se necesitan más iniciativas que ofrezcan oportunidades igual que en una ciudad y, sobre todo, actitud para cambiar las cosas", declara el estadillano. Ara River Band viene complementada por el primer y gran proyecto de Escolano: Jazz for Kids, que acaba de cumplir diez años impulsando la formación musical de jazz por todo Aragón.

Lo que empezó como una pequeña agrupación de no más de doce personas, ahora se ha convertido en toda una Big Band de 55 integrantes, que acumula más de 100 conciertos a sus espaldas, una producción discográfica y un galardón de los Premios de la Música Aragonesa 2020 a la Agitación Cultural. Para el también bajista, codirigir ambos proyectos supone un esfuerzo considerable, pero como deja claro, "con una buena organización, los agobios no son necesarios".

"Ambas bandas tienen repertorios y patrones de ensayo muy distintos. Con Ara ensayamos todas las semanas, mientras que con Jazz for Kids nos reunimos una vez al mes", concluye mientras recuerda con orgullo esta última temporada de doce conciertos de jazz.