Hay monumentos que tienen un encanto especial y que adquieren protagonismo en muchos aspectos de la vida cotidiana de los pueblos que los contemplan, que incluso se convierten en referente identitario de las sociedades que los levantan. Uno de esos incuestionables ejemplos es el castillo de Loarre que, sin duda, debe ser considerado como el monumento militar más singular de la Europa del siglo XI y que, no cabe duda, es el castillo más entrañable de los que pueblan Aragón. Además, Loarre es una fortaleza que tan pronto nos habla de nuestros orígenes como nos recuerda -por ejemplo, en Todos los Santos- a ese espíritu de doña Violante contemplando la llanura desde la ventana de su vida.

Una presencia espiritual que cautivó al periodista Tico Medina, cuando se lo enseñamos, y que ha servido de escenario para románticas novelas de amor como la que construyó el recordado Rafael Pérez y Pérez, en 'La doncella de Loarre' (Editorial Juventud, 1942), la reciente de Eloy Morera y Cristina Abad, 'Creciente de Luna' (Editorial Doce Robles, 2023) o 'El secreto de Loarre' (Eride ediciones, 2013) de Verónica Martínez Amat, que se hizo con el I Premio Castillo de Loarre 2013 y que trascurre en el año 1295 entre intrigas y búsquedas de tesoros.

Y precisamente en esa búsqueda de tesoros se inicia la andadura del libro que hoy comentamos, escrito por el conocido académico Antonio García Omedes, medico humanista que siente pasión por este edificio y que está íntima y gozosamente maridado -permítanme usar esta palabra siendo él nacido en tierras de Ainzón- con el románico aragonés. Este descubrimiento al que me refiero es la historia de cómo este investigador llega al cuaderno que escribió el arquitecto Luis de la Figuera allá por 1913, al acometer los estudios y restauraciones de este castillo de Loarre. Lo descubre en el magnífico Museo de Dibujo del castillo de Larrés, donde lo depositó su hija Carmen de la Figuera en 1988 y lo custodia con acierto Alfredo Gavín.

Evolución del castillo de Loarre

Al verlo, decide plantearse un proyecto apasionante que al final produce el libro que tienen ustedes en sus manos. Se trata de esta reflexión por la que podemos entender cómo estaba el castillo en 1918 y cómo estaba en 2018. Hablando del cuaderno, si quieren un libro de campo como señala el autor, les avanzaré que tiene 72 páginas llenas de anotaciones, de artículos de prensa pegados, de fotografías, de planos y de dibujos firmados por el arquitecto… Pero, lo que deben saber es que es un documento excepcional que nos permite acercarnos al castillo tal y como salió del paso de los siglos, justo antes de que comenzara a ser restaurado. En él, el maestro La Figuera nos hace partícipes de la imagen que el castillo había tenido desde siempre, sugiriéndonos ese apasionante acercamiento al edificio que nos permiten también los trabajos del archivero Ricardo del Arco en 1915 o los del canónigo Antonio Durán Gudiol, que en 1981 abrió nuevos e interesantes cauces de estudio.

Paralelo a este cuaderno existe otro documento muy importante, el del excelente material fotográfico que posee García Omedes, realizado durante décadas y sobre el cual ha ido construyendo una serie de reflexiones propias del investigador que observa, día tras día, el edificio. Desde esa lectura visual, atractiva y novedosa, también nos acercamos, pero cien años después, al mismo castillo del siglo XI. Por tanto, a la visión del arquitecto académico se suma la del académico investigador, los dos miembros de la Real Academia de Bellas Artes de San Luis, con lo cual queda perfectamente documentado el itinerario de recuperación de este castillo: las dos miradas con un siglo de diferencia, que señala el subtítulo. Este es el gran itinerario de investigación que explica este magnifico libro, excelentemente editado por Prames y maquetado con elegancia, que seguro que va a hacer las delicias de todos ustedes.

Y no es preciso que les cuente nada más, porque en esta publicación del amigo Antonio García Omedes “van ustedes a poder entender muchas cosas de nuestro pasado románico, comprender algunas cosas del presente y constatar que tenemos que sentirnos orgullosos de tener en nuestro reino un edificio que fue el sueño de nuestros reyes”. Lo escribí en el prólogo y lo mantengo porque, cada vez que abro el libro para conocer mejor este castillo que me cautiva, me gusta encontrarme con la agilidad visual del fotógrafo, el tesón y el trabajo del investigador y la pasión del aragonés. Tres claves que les aseguran un viaje apasionante que hay que agradecer solamente a Antonio García Omedes, con el cual comparto gozosamente el ser Socio de Honor de la eficaz asociación Amigos del castillo de Loarre.

'CASTILLO DE LOARRE. DOS MIRADAS CON UN SIGLO DE DIFERENCIA'

Antonio García Omedes

Editorial Prames

Zaragoza, 2023

301 páginas