El mejor rock and roll volverá a sonar en Zaragoza gracias a una nueva edición –la quinta ya– del Zombie Sounds Fest, el ciclo que en abril de 2022 impulsó el programador de La Casa del Loco y director de Antípodas Producciones, Chema Fernández. El festival, que hasta ahora ha celebrado dos ediciones por año y así lo hará también en este 2024, regresa por todo lo alto y con grandes nombres de la música como los de Elliot Murphy, Willie Nile o Barrence Whitfield. El ciclo echará a andar el próximo 10 de enero y se extenderá hasta el mes de junio, seis meses en los que La Casa del Loco y la sala Zeta se llenarán de rockabilly, garage, power pop, punk o psicodelia.

«La verdad es que estamos muy contentos porque el festival se ha consolidado y el público ha respondido mejor de lo que esperábamos a las ediciones anteriores. Sabemos que no vamos a meter mil personas en un concierto porque son estilos minoritarios, pero ha habido veces que hemos llenado tanto la Casa del Loco como la Zeta, y eso es difícil hoy en día», destaca Fernández, que reconoce que ya no hay tanto público para este tipo de bandas porque «no hay relevo generacional»: «Nuestros asistentes suelen ser de edad avanzada pero lo que está ocurriendo es que muchos de ellos han incluido los conciertos como parte habitual de su ocio y está respondiendo a nuestra llamada».

No hay más que ver los datos que dio a conocer la pasada semana Aragón en Vivo, la asociación que aglutina al 95% de las salas de la comunidad. El año pasado organizaron 1.200 conciertos (un 10% más que en 2022) que atrajeron a un total de 120.000 personas, con una asistencia media por actuación también ligeramente superior a la del año anterior.

«Las salas aragonesas están viviendo un gran momento y yo creo que este 2024 va a haber más conciertos que nunca, lo que es una suerte increíble para Zaragoza», asegura Fernández.

Esta quinta edición del Zombie Sounds Fest pondrá su granito de arena con una intensa programación que echará a andar el próximo miércoles 10 de enero en la sala Zeta con el directo de la banda de punk estadounidense The Oxys (entre cuyos integrantes se encuentra Sylvain Sylvain, de los míticos The New York Dolls). La Casa del Loco tomará el relevo el 26 de enero con un doble concierto a cargo de las bandas americanas Barrence Whitfield & The Savages y TheWoggles, y solo un día después tocará en la Zeta el grupo gallego de psicodelia Fogbound.

El ciclo abrirá febrero con la actuación el día 1 en la Zeta de los británicos Speedways (una de las mejores bandas de power pop de Europa), mientras que el 15 de febrero les tocará el turno a los barceloneses Los Torontos. También a la Zeta llegará el día 17 la banda zaragozana Intrusos, seguida el 1 de marzo por el grupo de metal-punk madrileño Proud’z y el día 16 por los bilbainos Radiocrimen, formada por ex de Eskorbuto.

La Casa del Loco recibirá el 21 de marzo al rockero estadounidense Willie Nile, el día 23 a los zaragozanos Crisálida y el 27 a la Jim Jones All Stars. El gran Elliott Murphy, que actuará en La Casa del Loco el día 20, liderará un mes de abril que también traerá las propuestas de las bandas Tripwires, Psychotic Youth, The Whiffs y Private Function.

«Muchos de estos artistas son capaces de llenar por sí solos una sala, pero otros no tienen tanto tirón. Al cobijarlos bajo el paraguas del Zombie buscamos dar cierta confianza al público y de momento lo estamos consiguiendo», destaca Fernández, que recuerda que las entradas ya están a la venta a unos precios muy asequibles en la plataforma Localentradas.