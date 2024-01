El Teatro Principal y el del Mercado han cerrado un 2023 de récord. Tanto en cifras de asistencia como de recaudación. Las dos salas municipales de la ciudad lograron atraer durante el año pasado a 176.046 espectadores (frente a los 155.635 de 2022), superando por primera vez en la historia los cuatro millones de euros en taquilla con un incremento del 23% respecto al ejercicio anterior. Ambos teatros realizaron 94 espectáculos diferentes en 2023 con un total de 435 funciones.

Todos estos datos, dados a conocer este martes por la alcaldesa Natalia Chueca, están marcados por el gran éxito del musical de 'La historia interminable'. De hecho, solo esta producción, que estuvo en el Principal del 8 de septiembre al 22 de octubre, representó "casi un tercio" de la recaudación total del coliseo zaragozano al contabilizar 1,17 millones de euros de taquilla.

En concreto, los 51 espectáculos que desembarcaron el año pasado en el Teatro Principal congregaron a 152.580 espectadores, frente a los 134.942 de 2022, consiguiendo una recaudación récord de 3,73 millones de euros (casi 740.000 euros más que en 2022). Tal y como ha destacado este martes la alcaldesa, que ha estado acompañada por la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, y el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José María Turmo, un total de siete producciones representadas el año pasado en el Principal superaron los 100.000 euros de recaudación. Entre ellas destacaron el musical de 'El Médico', los espectáculos del circo chino de Shanghái y de Mayumaná o el reciente 'Cuento de Navidad'.

Todas estas producciones, enfocadas a un público más generalista, y una programación que apuesta en su mayor medida por espectáculos de corte más comercial explican por supuesto los buenos datos de asistencia y recaudación. No en vano, los teatros municipales también registraron en 2022 unos muy buenos datos de espectadores, con la mejor cifra desde 2017. "La cultura y la programación no está reñida con la eficiencia y los buenos resultados. No es necesario endeudarse ni ir a números rojos para tener una buena programación; lo que queremos es que los grandes espectáculos no pasen de largo de Zaragoza", ha explicado Chueca.

Mejoras en infraestructuras

En este sentido, ha destacado que estos buenos datos de recaudación también permiten tener "un remanente más amplio" que luego puede destinarse al teatro. Eso es lo que se hizo el año pasado, según ha comentado la alcaldesa: "En 2023 se realizaron inversiones para mejorar el teatro por valor de 778.000 euros que se destinaron a reformar las instalaciones técnicas, tapicerías y pinturas".

El Principal no fue el único que mejoró sus cifras el año pasado. El Teatro del Mercado, reservado para las compañías y producciones aragonesas, congregó a 23.446 espectadores (frente a los 20.693 de 2022) y obtuvo 272.842 euros de recaudación, unos 20.000 euros más que en 2022.

En concreto, el teatro de la plaza Santo Domingo programó el año pasado 43 producciones distintas y 173 funciones, unas obras que en general consiguieron el apoyo del público. De hecho, la sala superó el 80% de su aforo en cuatro de cada diez funciones, un logro que también consiguió el Teatro Principal.

Para este 2024, el ayuntamiento y el Patronato de las Artes Escénicas quieren seguir el mismo camino marcado ya desde la anterior legislatura. Así, se apostará por obras con grandes nombres de la escena, producciones para un público generalista y por los musicales, un género totalmente en auge.

No hay más que ver la programación prevista en este primer cuatrimestre en el Teatro Principal para reafirmar esa apuesta. Por el escenario del coliseo zaragozano pasarán intérpretes de la talla de Belén Rueda (con la obra 'Salomé'), Fernando Tejero (con la producción 'Camino al zoo') o Dani Rovira en el Festival Zaragoza Comedy. También llegarán grandes espectáculos como el 'Bodas de sangre' de la compañía Antonio Gades o la producción 'La Movida, el musical de los 80'. "Queremos mantener esta fórmula de éxito juntando un público más comercial y de todas las edades con otro más entendido", ha señalado Chueca en la rueda de prensa celebrada en el Principal.