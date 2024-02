Carmen Linares: "Hay puristas muy radicales, el flamenco es un arte vivo y debe evolucionar"

La cantaora Carmen Linares, Premio Princesa de Asturias de las Artes de 2022, es uno de los principales alicientes de 'Jondo', el espectáculo de danza flamenca y contemporánea inspirado en cinco personajes de Lorca que se podrá disfrutar hasta el domingo en el Teatro Principal de Zaragoza. Nacida en Linares (Jaén) en 1951, la cantaora se ha convertido en leyenda viva del flamenco como se demostró recientemente tras recibir el Latin Grammy a la Excelencia Musical. Linares ha compartido generación con artistas de la talla de Paco de Lucía, Camarón o Enrique Morente y ha sido un referente para cantaores jóvenes como Miguel Poveda, Rocío Márquez o Estrella Morente. Tras llevar su arte por medio mundo, ahora vuelve al Principal, un teatro que no pisaba desde 1995.

¿Cómo es su participación en 'Jondo'?

Yo represento en la obra el cante jondo y la verdad es que me siento como pez en el agua. Son cinco cuadros de otros tantos personajes de Lorca que están unidos por el amor no correspondido y yo, de alguna forma, soy un poco el nexo de unión entre ellos. Canto una seguirilla con poemas de Lorca, una soleá y una granaína. La verdad es que es un espectáculo precioso con una gran coreografía a cargo de Eduardo Guerrero, que es un bailarín extraordinario.

El espectáculo supone su regreso al Teatro Principal.

Sí, hace mucho que no actuaba aquí y estoy feliz porque es un teato precioso y muy inspirador. Creo que la última vez que vine a Zaragoza fue a la sala Mozart con 'El amor brujo' de Manuel de Falla (allá por 2008). Ojalá pueda volver pronto con el espectáculo propio que estoy realizando ahora, 'Cantaora, 40 años de flamenco'. Hace unas semanas salió un vinilo de seis temas en directo y en abril ya saldrá el cedé completo.

Ha actuado en los mejores escenarios del mundo. ¿Por qué cree que el flamenco triunfa allá por donde va?

Porque es un arte total, con una gran calidad musical y una danza y unas letras muy hermosas. Todos tenemos sensibilidad y corazón, así que cualquiera puede emocionarse con el flamenco. Incluso la gente de fuera que lamentablemente no entienden la letra. Un arte como el flamenco nunca pasa desapercibido y llega directamente al corazón. Y eso es lo que intento hacer yo en cada actuación, llegar al corazón del público.

"En España tenemos un folclore riquísimo; la jota, por ejemplo, es una auténtica maravilla"

¿Qué es el flamenco para usted?

El flamenco es una forma de ser y una forma de ver la vida. Siempre me han dicho que por fuera, por mi imagen exterior, no parezco una cantaora, pero mi vida interior es distinta, está llena de flamenco. Cuando canto es como que me vacío. Me siento muy viva y muy orgullosa, porque el arte alimenta el alma de muchas personas, aunque sea una frase muy utilizada. Por eso es increíble lo que ha conseguido el flamenco, un arte con una raíz tan profunda que ha logrado representar a España por todo el mundo. Tiene algo especial, aunque en España tenemos un folclore riquísimo. Aquí por ejemplo no os podéis quejar con la jota, que es una maravilla. Recuerdo la gran película que hizo Carlos Saura...

Usted trabajó con él en el año 1995 con otra de sus películas, ‘Flamenco’.

Sí, hice con Rafael Riqueni una taranta de mi tierra. Me encantó cómo quedó la película. Saura tenía una gran sensibilidad...hay que agradecerle todo su trabajo. Tenía un gran amor por la música y en concreto hizo mucho por el flamenco, porque sus películas se han visto en todo el mundo.

Quizá una de sus características (y de sus virtudes) es que se le entiende muy bien cuando canta. ¿Se ha esforzado para que así sea?

Sí, porque la letra es muy importante para mí y siempre quiero que se entienda, aunque, eso sí, sin sacrificar expresión. Es algo además que me agradece mucho la gente porque hay cantaores a los que no se les entiende demasiado. El flamenco siempre se ha hecho con letras populares, que son auténticas joyas, pero desde hace ya tiempo se incorporaron poesías de grandes autores. Yo he cantado a Miguel Hernández, a Machado y a Lorca y siempre he pensado que no tenía mucho sentido elegir esos poemas y que luego pasaran desapercibidos.

En el flamenco hay puristas quizá demasiado ortodoxos. ¿Qué opinión le merecen?

Pues que a veces son muy radicales. El flamenco es un arte vivo y todo lo vivo tiene que evolucionar. Le ocurre a todos los géneros y disciplinas. Que el flamenco evolucione es algo lógico y sano. Eso no quita para que cualquier artista flamenco deba conocer muy bien la raíz, porque si no la conoces no puedes evolucionar y hacer algo innovador.

"Estar encima de un escenario me apasiona, así que mientras esté bien seguiré aquí"

¿Su forma de cantar también ha evolucionado con los años?

Por supuesto. Yo escucho cosas de cuando tenía 20 años y me sorprendo a veces. Todas las vivencias que vamos acumulando a lo largo de la vida, el aprendizaje, el escuchar otras músicas... Todo eso te enriquece mucho y cambia tu forma de cantar.

Y la emoción y la pasión, ¿ha cambiado eso desde sus inicios?

Eso se mantiene intacto. Yo empecé a cantar con mi padre. Era ferroviario de profesión pero tocaba la guitarra y era muy aficionado al flamenco, así que desde muy chica tuve la música dentro. La verdad es que todo surgió de una forma muy natural, aunque el apoyo de mi padre fue determinante.

¿Cómo afronta el futuro? ¿Su adiós a los escenarios aún está lejano?

Bueno, lo que el cuerpo aguante (risas). Mientras siga teniendo ilusión, que es lo más importante, y mis condiciones físicas me lo permitan, seguiré. Obviamente mi actividad artística ya no es tan frenética como antes, pero estar encima del escenario me apasiona y me mantiene viva.

En el apartado de reconocimientos está bien servida. Premio Leyenda del Flamenco, el Princesa de Asturias, el Latin Grammy...

Solo puedo estar eternamente agradecida. El Princesa de Asturias de las Artes me hizo una ilusión especial porque aunque ya lo ganó Paco de Lucía creo que sirvió para seguir reconociendo el flamenco y eso es muy importante para mí. La verdad es que me siento una afortunada por haberme podido dedicar durante toda mi vida a mi gran pasión.