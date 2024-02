La artista Paula Koops, que actúa este jueves en la sala López de Zaragoza, trabaja para que cada palabra que usa en sus canciones "sea real", por contar historias personales con mucho sarcasmo natural. Son su "propia oda a la vida". La cantante de pop rock, quien ha asegurado en una entrevista con Efe que su 'modus operandi' es componer de forma directa, señala también que intenta que en cada letra y visual se plasme quién es Paula Koops, una chica a la que le "encanta" escribir letras y cantarle al desamor porque "hay muchas fases, momentos, duelos y etapas".

Una de las cosas que más le definen es su capacidad de conectar con el público más joven. ¿Qué cree que puede llamar la atención de su música?

La verdad, no lo sé. Simplemente hago la música que a mí me gusta contando cosas que me han pasado. Y yo creo que quizás es ese punto de realidad que hace que la gente conecte porque al final cada palabra es real y cada vez buscamos más eso. Gente que sea sincera y que nos haga sentirnos identificados.

P: También es muy cercana, directa y natural con sus letras. ¿Es esta la fórmula de su creación?

R: Yo creo que siempre he compuesto como si le estuviera contando a una amiga lo que me pasaba, con esas palabras de forma directa, tal cual es. Y yo creo que también te ayuda en el plano visual a imaginarte una situación y a ponerla en contexto.

'Novio del año', 'Mejores amigos'... ¿Una oda a la vida de cualquier joven, no?

¡Sí! Yo creo que al final son situaciones que nos han pasado a todos. Quizás no las escribí con esa intención de que haya gente que se sienta identificada, pero cuando las empecé a subir a TikTok me di cuenta de la cantidad de personas que habían pasado o estaban pasando por lo mismo.

¿Falta gente que fortalezca esta conexión con las nuevas generaciones en la industria musical?

La verdad que yo creo que no. Hay muchísima gente luchando por estar en la industria musical. Y creo que todos tenemos ese punto de sensibilidad, porque somos artistas. Y gracias a las redes sociales cada vez somos más los que conseguimos tener ese huequito para conectar con la gente.

Los grandes temas son el amor y el desamor. ¿Cómo definiría estas dos vertientes?

Son mis temáticas favoritas. Sobre todo el desamor. Me encanta escribir sobre el desamor.... ¡Hay tanto que decir! Tantas fases, tantos momentos, tantos duelos y etapas. Es que solo de pensarlo se me pone la piel de gallina. Desde siempre me ha gustado muchísimo más el desamor.

Y hay mucho sarcasmo. ¿Son el humor y la ironía lo que realmente mueve el mundo? ¿Cree que se valoran de forma positiva?

¡Qué pregunta tan complicada! La verdad no tengo ni idea, sé que a mi me han funcionado pero es que yo soy así. Realmente no me lo he planteado, simplemente he sido yo misma y he plasmado quién es Paula Koops en cada letra y en cada visual.

También está 'Odio que te quiero'. ¿Cuánto hay de su vida en cada uno de los temas?

Todo (risas). La verdad es que cuento toda mi vida a través de las canciones, cada ejemplo, cada frase, tiene un significado enorme para mí. Pero cuando sale a la luz, deja de ser mío y empieza a ser de cada persona que lo escucha.

Tiene canciones conocidas como 'Magia en caos' o 'Línea 7'. ¿Qué balance haría de su carrera?

La verdad que 'Magia en caos' fue un sin querer, fue una canción que compuse para mi pareja en cuarentena y acabó en Spotify y fue la que me hizo darme cuenta que ahí era mi sitio. Y 'Línea 7' desde luego fue un antes y un después, fue la canción que me ayudo a conectar con más gente, a que la gente me empezase a seguir, a tener un nombre en la industria. Fue un regalo para mí.

Y ha colaborado con diferentes artistas. ¿Cómo ha sido unirse con todos ellos?

¡Me encanta! Todas mis colaboraciones son con mis mejores amigos, y eso es lo más bonito. Poder compartir la música con ellos. Ojalá vengan muchas más porque lo disfruto muchísimo.

Ahora canta en Zaragoza. ¿Qué va a poder ver el público en este concierto?

Va a ser súper especial. Es el último 'show' con el 'setlist' que preparamos en el inicio de la gira, aunque cada concierto es diferente. La gente va a disfrutar mucho, saltar mucho y cantar mucho. Va a ser precioso, estoy segura.